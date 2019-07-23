Gündem Karşıya geçmek isterken TIR çarptı Ceset parçalarını ekipler topladı
İSTANBUL

İstanbul haberleri: TEM Otoyolu'nda yolun karşına geçmek isterken TIR'ın altında kaldı

Karşıya geçmek isterken TIR çarptı: Ceset parçalarını ekipler topladı

TEM Otoyolunda İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde meydana gelen kazada yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye TIR çarptı. TIR'ın altında kalan kişi feci şekilde can verdi. Olay yeri inceleme ekipleri cansız bedenin parçalarını yoldan topladı.

Haber Merkezi DHA
Tuzla'da TIR'ın çarptığı kişi olay yerinde öldü.
DHA
Tuzla'da TIR'ın çarptığı kişi olay yerinde öldü.
Tuzla'da TIR'ın çarptığı kişi olay yerinde öldü.
DHA
Tuzla'da TIR'ın çarptığı kişi olay yerinde öldü.
Tuzla'da TIR'ın çarptığı kişi olay yerinde öldü.
DHA
Tuzla'da TIR'ın çarptığı kişi olay yerinde öldü.
Tuzla'da TIR'ın çarptığı kişi olay yerinde öldü.
DHA
Tuzla'da TIR'ın çarptığı kişi olay yerinde öldü.

İstanbul Tuzla'da TIR'ın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza saat 02:45 sıralarında İstanbul il sınırının başlangıç noktasının 30 metre ilerisinde Şekerpınar mevkiinde meydana geldi.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE PARÇALARA AYRILDI

Kazada TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmek isteyen bir erkek vatandaşa 67 AZ 937 plakalı TIR çarptı. Çarpmanın etkisiyle parçalara ayrılan vatandaşın bedenini olay yerine gelen polis ekipleri muhafaza ederken olay yeri inceleme ekipleri parçaları tek tek topladı.

EKİPLER YOLDA CESET PARÇALARI TOPLADI

Yapılan inceleme sonucu ölen vatandaşın üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi. Kazada ölen kişinin kimliğinin parmak izinden tespit edileceği öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından parmak izi alınan ceset Tuzla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı. Bölgede ikinci bir kazayı engellemek için trafik polisleri geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza sebebiyle bölgede oluşan uzun trafik kuyruğu havadan görüntülendi. Cansız bedenin yola saçılan parçalarının toplanması ve cesedin yerden kaldırılmasıyla trafik tekrar normale döndü.

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