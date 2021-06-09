Gündem Karsta askeri aracın devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
KARS

Kars'ta askeri aracın devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Kars'ın Kağızman ilçesinde keşiften dönen askeri aracın şarampole devrildiği kazada yaşamını yitiren Gülcihan Bozyel ile kardeşi Eyüp Bozyel toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Karsta askeri aracın devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi
İki kardeşin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kars'taki kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde meydana geldi. İçerisinde 3 sivil ve 2 askerin bulunduğu askeri araç, keşif dönüşü sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, arsa sahibi Gülcihan Bozyel, kardeşi Eyüp Bozyel, nişanlısı avukat Metin Avunca hayatını kaybetti, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk şehit oldu. Yaralanan uzman çavuş ise hastanede tedaviye alındı.

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Hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel ile ablası Gülcihan Bozyel'in cenazeleri bugün öğlende kent merkezindeki İstasyon Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.

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