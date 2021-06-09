Kars'ta askeri aracın devrildiği kazada hayatını kaybeden 2 kardeş toprağa verildi

Kars'taki kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Kağızman ilçesine bağlı Karagüney köyünde meydana geldi. İçerisinde 3 sivil ve 2 askerin bulunduğu askeri araç, keşif dönüşü sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, arsa sahibi Gülcihan Bozyel, kardeşi Eyüp Bozyel, nişanlısı avukat Metin Avunca hayatını kaybetti, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Egemen Öztürk şehit oldu. Yaralanan uzman çavuş ise hastanede tedaviye alındı.
Hukuk fakültesi öğrencisi Eyüp Bozyel ile ablası Gülcihan Bozyel'in cenazeleri bugün öğlende kent merkezindeki İstasyon Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı’nda yakınlarının gözyaşları içinde toprağa verildi.