Gündem Karsta bir vatandaşın yanan evi kaymakamlık ve komşularınca onarılacak
KARS

Kars'ta bir vatandaşın yanan evi kaymakamlık ve komşularınca onarılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi. İlçenin Şehitler Mahallesi'nde oturan Ekrem Kaptan'a ait tek katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede yayılarak büyük bölümü ahşap olan evin tamamını sardı.

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Haber Merkezi AA
Karsta bir vatandaşın yanan evi kaymakamlık ve komşularınca onarılacak
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Kaptan ve komşularının müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için itfaiyeden yardım istendi.

Gelen Sarıkamış Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Mahalle Muhtarı Mehmet Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ev sahibi Kaptan'a kaymakamlığın yanı sıra komşuları olarak da destek olacağız. Mağdur vatandaşımızın evini onarıp kısa sürede eski haline getireceğiz." dedi.

Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı belirtildi.

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