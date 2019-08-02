Gündem Karsta diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi 8 yaralı
KARS

Kars'ta diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi: 8 yaralı

Kars'ta diyaliz hastalarını taşıyan araç devrildi: 8 yaralı

Kars’ta diyaliz hastalarını taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 5'i sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine, 3'ü ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Haber Merkezi AA
Diyaliz hastaları kazada yaralandı
Diyaliz hastaları kazada yaralandı

Mahir Şaran idaresindeki 36 S 0094 plakalı servis aracı Kars Digor yolu Borluk mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerinden geçen diğer sürücüler 112 Acil Servis ekiplerine kazayı bildirdi.

Kazada, araç sürücüsü Mahir Şadan ile serviste bulunan refakatçi Hatice Kuyumcu, diyaliz hastalarından Fadime Öztürk, Serkan Özek, Fidan Aydın, Muheddin Taş, Ercan Varlı ve Muhammed Faruk Abravcı yaralandı.

  • Yaralılardan 5'i sağlık ekiplerince Kars Harakani Devlet Hastanesine, 3'ü ise Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Meteorolojiden İstanbul ve 5 ile yağış uyarısı
GÜNDEM
Meteorolojiden İstanbul ve 5 ile yağış uyarısı
Alevler arasında can pazarı

Alevler arasında can pazarı

​Balıkesir'deki otobüs yangınında 5 kişi hayatını kaybetti.
Fıratın doğusu için gelecekler

Fırat'ın doğusu için gelecekler

MSB: ABD heyeti 4 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek.
Katillerdenbiri daha yakalandı

Katillerden
biri daha yakalandı

Güvenpark saldırısıyla ilgili yeni gelişme.
Ellere VAR<br>bize yok!

Ellere VAR
bize yok!

​Premier Lig'deki sistem Türkiye'den farklı olacak.
Gazze'de<br>Cuma katliamı

Gazze'de
Cuma katliamı

​İsrail askerleri 49 Filistinliyi gerçek mermilerle hedef aldı.
Yayın krizi sona erdi

Yayın krizi sona erdi

​Maçların hangi kanalda yayınlanacağı netleşti.

Bir insan<br>bir fidan

Bir insan
bir fidan

Dünyadaki her insan için bir fidan dikilecek.

Göç dalgasına radarlı çözüm

Göç dalgasına radarlı çözüm

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

Yolcu otobüsü<br>alev aldı

Yolcu otobüsü
alev aldı

​Balıkesir'deki olayda ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
'Çocuk Evleri'ni kapatıyor

'Çocuk Evleri'ni kapatıyor

"Rusya gezine yaptığın masraf bu çocukların bir yılına yeter."
750'den başlıyor

750'den başlıyor

​Fiyatlar illere ve bölgelere göre farklılık gösteriyor.
İzmir'de yakalandı

İzmir'de yakalandı

Kaynak Holding'in kurucuları arasında yer alıyordu.
Trabzonspor'un <br>yeni golcüsü

Trabzonspor'un
yeni golcüsü

​Adı sır gibi saklanan forvet ortaya çıktı.
ABD<br>resmen duyurdu

ABD
resmen duyurdu

32 senelik anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.