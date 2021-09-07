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KARS

Kars'ta fıkra gibi olay: Yaya geçidi çizildi ama bariyerlerden geçit yok

Ardahan-Kars-Erzurum karayolu üzerindeki Asri Mezarlık önüne yaya geçidi çizgileri çekildi ama yolun kenarındaki bariyerler kaldırılmadı. Yaya geçidinden geçmek isteyen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

Haber Merkezi DHA
Karsta fıkra gibi olay: Yaya geçidi çizildi ama bariyerlerden geçit yok
Yaya geçidini kullanmak isteyen vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşıyor.

Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü, Kars'ta, Ardahan-Kars-Erzurum karayolu üzerindeki Asri Mezarlık’a yayaların rahat ulaşımı için yaya geçidi yaptı. Yaya geçidinin boyaları çizildi, ancak yol kenarındaki bariyerler kaldırılmadı. Araçlardan inerek yaya geçidinden karşıya geçmek isteyenler, karşılarına çıkan bariyer engelini aşamıyor.

DHA
Erzurum’da bir garip yaya geçidi: Başı var sonu yok
FOTOĞRAF 7
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Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Bulvarında eşine çok az rastlanacak yaya geçidi görenleri hayrete düşürüyor.
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Yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar yaya geçidindeki çizgileri takip edince çitlerle çevrili çimenlere ulaşıyor.
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Yaya yolunun başlangıcı varken sonunun olmaması ise görenleri şaşkına çeviriyor.
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Yolun karşısına geçmek isteyenler önce çizgileri takip ediyor daha sonra çitlerle çevrili çimenlerden sağ yaparak ana yol üzerinde ilerleyip ancak öyle karşıya geçebiliyorlar.
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Garip yaya geçidinden geçmeye çalışan vatandaşlar, “Buradan karşıya geçmeye çalışacağız ama yaya geçidinin sonu görünmüyor. Geçtiğimiz zaman yol yok, tellerin üzerinden atlamak ya da sağa dönüp biraz daha ana yolda yürümemiz gerekiyor. Gerçekten çok garip” yorumlarında bulundular.
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Erzurum’da bir garip yaya geçidi, başı var sonu yok
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Erzurum’da bir garip yaya geçidi, başı var sonu yok
Erzurum’da bir garip yaya geçidi: Başı var sonu yok
Erzurum'da bulunan bir yaya geçidinin başı var sonu yok. Yolun karşısına geçmek için yaya geçidinde bulunan çizgileri kullanmak isteyen vatandaşlar, kendilerini demir çitlerle çevirili çimlerde buluyorlar. İlginç tasarımlı yaya geçidini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

'GARİP BİR YOL DİZAYNI'

Yaya geçidini kullanan Adem Alp, "Kars'ta 'garip olay' denilebilecek bir yol dizaynı var. Ancak ne refüjde bir kontrol var ne de yaya geçidinin bittiği noktada aracı park ederek mezarlığa gidebilecek bir bölüm var. Sürücülerin bu kısımda hızlı bir geçişi var, yaya geçidi levhası çok yakın bırakılmış ve sürücüler geç fark ediyor. Umuyoruz ki, Karayolları 18'inci Bölge Müdürlüğü buradaki olumsuzluğu kaldıracak çalışmayı en kısa sürede başlatır" dedi.

DHA

"VATANDAŞLAR BÜYÜK TEHLİKE YAŞIYOR"

Yaya geçidinin trafik kurallarına uygun olmadığını belirten Öztürk Levent ise uyarıcı levhaların konulmaması nedeniyle vatandaşların tehlikeyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Yaya geçidi sonrası bariyer var, buranın da acilen yapılması lazım.

DHA

Burası şehirler arası bir yol, araçlar çok hızlı gidiyor, uzaktan levha görerek yaya geçidine yaklaştığımızda hızımızı düşürmemiz gerekiyor. Burada saatte 90 kilometre hızla gidiliyor ama yaya geçidini son anda fark ediyoruz" diye konuştu.

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