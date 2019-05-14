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KARS

Kars haberleri... Kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu

Kars'ta kaybolan 3 yaşındaki Nurcan'ın dere kenarında eteği bulundu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde önceki gün evinin yakınında oynarken kaybolan 3 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için ekiplerce yeniden arama çalışması başlatıldı. Çalışmalarda küçük kızın dere kenarında eteği bulundu. Baba Hayrettin Sade, "Bu etek onun ölüm gelinliği oldu, bu eteği o kadar severdi ki üzerinden hiç çıkarmazdı" dedi.

Haber Merkezi AA
Köye 4 kilometre uzaklıkta küçük kızın eteği dere kıyısında JAK timleri ve AFAD görevlilerince bulundu.
Köye 4 kilometre uzaklıkta küçük kızın eteği dere kıyısında JAK timleri ve AFAD görevlilerince bulundu.

Sarıkamış'a bağlı Ortakale köyünde önceki gün evlerinin yakınında oynadığı sırada kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade için başlatılan arama çalışmalarına dün havanın kararması sebebiyle ara verildi.

Havanın aydınlanması ile bu sabah yeniden başlanan arama çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) personeli katılıyor.

Köylüler, köy korucuları ve İl Jandarma Komutanlığı hizmetindeki "Atak" isimli iz takip köpeğinin de destek verdiği çalışmalar küçük Sade'nin düşmüş olabileceği tahmin edilen köy merkezi yakınındaki bir derede yoğunlaştırıldı.

  • Çalışmalar sonucu, köye 4 kilometre uzaklıkta küçük kızın eteği dere kıyısında JAK timleri ve AFAD görevlilerince bulundu.
  • Nurcan Sade'nin babası Hayrettin Sade, bulunan eteğin, kızının en sevdiği etek olduğunu belirterek, "Kızımın eteğinin bulunduğu alan köye yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta. Ekipler eteği bana gösterdiler, etek kızımın eteği. Bu etek onun ölüm gelinliği oldu, bu eteği o kadar severdi ki üzerinden hiç çıkarmazdı" ifadelerini kullandı.
  • Konuşmakta güçlük çeken baba Sade, "Arama çalışmaları için Allah devletten razı olsun. Bu eteği buldum, en azından suya düştüğünü biliyorum. Bu kadarını söyleyebilirim, başka bir şey diyemiyorum" diye konuştu.

Ailenin umutlu bekleyişi sürüyor

Çocuğundan gelecek iyi haberi bekleyen anne Yadigar Sade de, evinin önünde oyun oynarken kaybolan kızından bir daha haber alamadıklarını söyledi.

Arama çalışmalarının devam ettiğini ve kızının eteğinin bulunduğunu anımsatan anne Sade, "Biz evin içerisindeydik, çocuklar kapının önünde oyun oynuyorlardı. Daha sonra seyyar satıcının sesi geldi, çocuklar onlara doğru giderken koşmuşlar. Daha sonra geri döndüler ama Nurcan gelmedi ve ondan sonra zaten kayboldu. Allah devletten razı olsun, herkes gece gündür arama çalışmasına katıldı. 8 çocuğum var, Nurcan'dan başka bir tane daha küçük kızım var" şeklinde konuştu.

Kayıp Nurcan'ın ablası Fatma Sade de kardeşinin bulunmasını isteyerek, "Biz evin orada oyun oynuyorduk, hurdacı geldi çocuklar onun yanına gitti. Ben ise evimize diğer kardeşimin yanına girdim. Kardeşimi uyutup dışarı çıktığımızda Nurcan'ı göremedik, kardeşimin bulunmasını istiyorum" dedi.

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Ekiplerin küçük çocuğu bulmak için çalışmaları devam ediyor.

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