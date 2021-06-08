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Kars'ta kamyonet şarampole devrildi: bir asker şehit oldu 3 kişi hayatını kaybetti

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir astsubay şehit oldu, 3 kişi de hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Karsta şarampole devrilen kamyonette bulunan 2 kişi öldü, 2si asker 3 kişi yaralandı - Kars haber
Kaza üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Kağızman ilçesinin Karagüney köyü mevkiinde, içerisinde bir dava için arazi keşfine giden avukat Metin Avunca, Gülcan Bozyel ve kardeşi Eyüp Bozyel'in yanı sıra bir astsubay ve jandarma uzman çavuşun bulunduğu kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Yaklaşık 500 metre yuvarlanan araç, kayalık alanda durabildi. Olayda avukat Avunca ve Eyüp Bozyel olay yerinde vefat etti. Araçtaki Gülcan Bozyel, astsubay ve uzman çavuş yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Gelen ekipler yaralılardan Gülcan Bozyel'i ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine, astsubay ve uzman çavuş ise askeri helikopterle il merkezindeki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan bu kişilerden astsubay ile Gülcan Bozyel de kurtarılamadı.

Kars Valisi Türker Öksüz, Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine gelerek olay hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaza üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.
Kaza üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öksüz, kaza sebebiyle üzüntülü olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

  • "Kazada maalesef 1 astsubayımız şehit oldu, 3 sivil vatandaşımız da hayatını kaybetti. Şehir olarak başımız sağolsun, jandarma teşkilatımızın da başı sağolsun. Bir uzman çavuşumuz yaralı, tedavisi sürüyor. Elim, üzücü bir kaza. Vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Kars Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu ve askeri yetkililer de Öksüz'e hastane ziyaretinde eşlik etti.

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