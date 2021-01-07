Gündem Doğu Anadolu Bölgesinde gece en düşük sıcaklık Karsta ölçüldü Sıfırın altında 20
KARS

Kars'ta termometreler gece sıfırın altında 20 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık Kars'ta ölçüldü: Sıfırın altında 20

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında 20 dereceyle Kars'ta kaydedildi. Ağrı'da 18, Ardahan'da 16, Erzurum'da 12, Iğdır'da 7, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv / Kars
Fotoğraf: Arşiv / Kars

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve sis bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Çıldır Gölü’nde buz pateni keyfi: Sporcular antrenman yaptı
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Doğu Anadolu Bölgesi'nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı.
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Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, çocuklar donan gölde gönüllerince eğlenerek buz pateni keyfini yaşadı.
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli short-track (buz pateni) antrenörü Leyla Yılmaz öncülüğünde 15 sporcunun, yüzeyi cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan göl üzerinde 30 dakikalık paten gösterisi ilgiyle izlendi.
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Çıldır Kaymakamı Alper Taş, Türkiye'nin en büyük doğal buz pistine sahip olduklarını söyleyerek, Türkiye ve dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir ortam. Bu göl sadece Ardahan ve Çıldır için değil, Türkiye için de önemli bir turizm potansiyelini barındırıyor dedi.
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Bölgenin tanıtımı için göl üzerinde doğal buz pateni pisti oluşturduklarını ifade eden Taş, Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinin üzerindeyiz şu anda. Eşi benzeri olmayan bir manzara ve ortam mevcut. Bu manzarayı ve ortamı görmek isteyenleri ilçemize bekliyoruz. Çıldır Gölü her mevsim başka güzel. Biz de bugün sporcularımızla bunu yaşamak istedik diye konuştu.
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Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise Çıldır Gölü'nün muhteşem bir manzara sunduğunu anlatarak, Bu manzarayı bizzat görmek ve yaşamak lazım. Bugün yapılan etkinliğimiz de gölün tanıtımı için son derece önemli ifadelerini kullandı.
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Buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz da, Muhteşem bir görüntü var. Sonsuza kadar kayabilirler. Bu yıl karın az olmasından dolayı buz o kadar şeffaf ve güzel ki altında yaşayan tüm canlılar gözüküyor. Biz de bunun tadını çıkartmaya çalışıyoruz. Umarım bu güzelliği görmeye gelirler şeklinde konuştu.
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Türkiye'nin en büyük doğal buz pistinde bir araya gelen çocuklar, paten yaparak gönüllerince eğlendi.
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Buz üstünde dakikalarca patenle kayan çocuklar, İnanılmaz bir göl ve burada olmak çok güzel. Doyulmaz anlar yaşadık dedi.
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Çıldır Gölü’nde buz pateni keyfi: Sporcular antrenman yaptı
Dondurucu soğukların etkili olduğu Doğu Anadolu'nun ikinci büyük gölü Çıldır'da buluşan çocuklar, buz pateni yaparak gönüllerince eğlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün kısa kulvar (short track) sürat pateni takımı, yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde antrenman yaptı.


En düşük hava sıcaklığı

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 20, Ağrı'da 18, Ardahan'da 16, Erzurum'da 12, Iğdır'da 7, Erzincan'da 4 derece ölçüldü.

En yüksek sıcaklık

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 10, Erzurum'da bir, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta bir, Ardahan'da 2, Iğdır'da 4, Ağrı'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 39, Konaklı'da 36, Sarıkamış'ta 32 santimetre ölçüldü.

Buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler
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Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 25 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.
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Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 10 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlarken, gölü gezmeye gelenler ise keyifli vakit geçirdi.
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Kimi gölde kızakla kayarken, kimisi ise buz üzerinde yürüdü. Bazıları ise sandalyede oturarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Saz eşliğinde halay çekenler de oldu.
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Kedilerin, gölün yüzeyindeki buz tabakasının üzerinde yürüdükleri görüldü.
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BUZ GİBİ SUYA GİRDİ <br> <br> Çıldır Gölü'nün yanındaki bir restoranda aşçı olarak çalışan evli ve 5 çocuk babası Hafız Özdemir (65), kazma ve kürekle açtığı bir delikten beline kadar içeri girdi. Burada bir süre bekleyen Özdemir, kollarını ve başını bu suyla yıkadı.
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Yaz- kış demeden Çıldır Gölü'ne girdiğini söyleyen Özdemir, Çıldır gölünün suyu insanı genç tutar. Açtığım delikten belime kadar içeri girdim. İçine girip yüzerdim ama tehlikeli olduğu için yapmadım diye konuştu.
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Gölde buz pateni yapan Can Uzunkaya, Çıldır Gölü'ndeki işletmemiz pandemi nedeniyle kapalı. Gölde ayna gibi muhteşem bir buz tabakası var. Ben de çocuklarım da kızaklarla kaydık. Buraya gelen herkese ister kızak ister paten verip eğlenmesini sağlıyoruz. Onlar da hoşça vakit geçiriyor. Gölün üzerinde kar olmadığı için muhteşem bir görüntüsü var. Altta balıklar bile görünüyor. Bu görüntü çoğu zaman olmaz. Kar yağmadan herkesin bu manzarayı görmesi gerek dedi.
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Buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler
Buz tutan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler
Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde renkli görüntüler ortaya çıktı. Kimi balıkçılar Eskimo usulü gölde kazma ve kürekle açtıkları delikten içeri girerken, kimisi ise patenle ve kızakla kaydı, kimisi de gölün üzerindeki sandalyede oturarak fotoğraf çekildi. Bazı kişiler ise çalınan saz eşliğinde buz üzerinde oyunlar oynadı.
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