Gündem Kart aidatını ödemek için aradıklarını söyleyip, kartından elektrik faturası ödediler
İZMİR

Kart aidatını ödemek için aradıklarını söyleyip, kartından elektrik faturası ödediler

Kart aidatını ödemek için aradıklarını söyleyip, kartından elektrik faturası ödediler

İzmir'in Konak ilçesinde, telefonla aradıkları Yusuf Sağlam'ı (70), kredi kartı aidatını iade etmek için bankadan aradıklarını söyleyerek, 16 bin TL dolandıran şüphelilerin, Adana'da fatura ödeme merkezi işlettiği ve Sağlam'ın kredi kartından müşterilerin faturalarını ödedikleri ortaya çıktı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürdürüyor. Sağlam "Yıllardır İzmir Emniyet Teşkilatı'na hizmet vermiş birisi olarak böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kandım bilemiyorum" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yusuf Sağlam'ı (70) 16 bin TL dolandırıldı.
Yusuf Sağlam'ı (70) 16 bin TL dolandırıldı.

Olay, 10 Ocak günü meydana geldi. İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde tekniker olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yusuf Sağlam'ı cep telefonundan arayan kişi, kendini bankacı olarak tanıtıp, kredi kartı aidatını iade edeceklerini söyledi ve Sağlam'dan telefonuna gönderdiği şifreleri onaylamasını istedi. Aidat borcunun yatırılacağını düşünerek, şifreleri onaylayan Sağlam, telefonu kapattıktan sonra bankaya gitti. Banka görevlileri, Sağlam'a kredi kartından 16 bin TL'lik fatura ödemesi yapıldığını söyledi. Sağlam, durumu polise bildirdi.

Polis, yapılan araştırmalar sonunda Yusuf Sağlam'ın Adana'daki fatura ödeme merkezi sahipleri tarafından dolandırdığını belirledi. Sağlam'ın kredi kartı bilgilerini kullanarak gelen müşterilerin ödemelerinin yapıldığını tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaya devam ediyor.

DHA
Yusuf Sağlam'ı cep telefonundan arayan kişi, kendini bankacı olarak tanıtıp, kredi kartı aidatını iade edeceklerini söyledi ve Sağlam'dan telefonuna gönderdiği şifreleri onaylamasını istedi.

"Nasıl oldu bilmiyorum, sadece emekli maaşımla geçiniyorum"

  • Yalnızca emekli maaşıyla geçindiğini söyleyen Sağlam, 36 ay boyunca borç ödemek zorunda olduğunu belirterek, "16 bin TL dolandırıldım. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar. Başka kimsenin başına gelmesin. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Emekli maaşımla geçinmeye çalışırken, bir de dolandırıldığım parayı ödemek zorunda kalacağım. 36 ay boyunca bankaya aylık 772 TL ödemem gerekiyor. Yıllardır İzmir Emniyet Teşkilatı'na hizmet vermiş birisi olarak böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi. Nasıl kandım bilemiyorum" dedi.

DHA
Yusuf Sağlam'ın kredi kartı bilgilerini kullanarak gelen müşterilerin ödemelerinin yapıldığını tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışmaya devam ediyor.

"Bu yöntem ilk kez uygulanıyor"

Bu dolandırıcılık sistemiyle ilk kez karşılaştıklarının altını çizen mağdurun avukatı Abdi Yaşar, Halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yaşar, "Müvekkilimin hesap hareketlerini incelediğimizde, dolandırıcıların Adana'da bir fatura ödeme merkezi olduğunu öğrendik. Bu şahıslar, insanların faturalarını müvekkilimin hesabından ödemişler. Bunun üzerine bu merkezde fatura ödeyen biriyle irtibata geçtik. Kendisi, 'Ben faturamı gidip ödedim. Sizden nasıl kesildi bilmiyorum. Benim ilgim yok' dedi. Bu yöntem ilk kez uygulanıyor ve vatandaşlarımızın da bilgisi yok. Ayrıca bankanın da kişisel bilgileri dışarıya sızdırdığını düşünüyoruz ve banka için de suç duyurusunda bulunduk. Telefon dolandırıcılarına karşı daha fazla önlem alınması gerekiyor. Çünkü hemen her gün yeni bir yöntem ortaya çıkıyor" diye konuştu.

Sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadına 121 yıl hapis cezası istemi
GÜNDEM
Sözde dergah kurup dolandırıcılık yaptığı belirlenen kadına 121 yıl hapis cezası istemi
Deprem bölgesine ek kaynak

Deprem bölgesine ek kaynak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk duyurdu.
Her sözü ahlaksızca

Her sözü ahlaksızca

İBB'li Şişli: ​En şanslı müdür bu müdür. Bu kadar kadınla çalışıyor​.
Hiç aklıma gelmezdi

Hiç aklıma gelmezdi

​Kredi kartındaki harcamaları görünce inanamadı, ilk kez uygulandı.
Maskeye gerek yok

Maskeye gerek yok

Türkiye en erken tedbirleri alan ülkelerin başında geliyor.
Gece yarısı panik

Gece yarısı panik

​Arnavutköy'de, Çin pazarında çalışan kişi hastaneye sevk edildi.
Çin dışında ilk ölüm

Çin dışında ilk ölüm

​Filipinler'de 1 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İlk uçak<br>gemimiz denizde

İlk uçak
gemimiz denizde

Bir yıl sürmesi beklenen deniz testleri dün itibariyle başlatıldı.
Yalnız değilsiniz

Yalnız değilsiniz

İBB'li Şişli'nin ahlaksız sözlerine tepki yağdı.
Vuhan’dan geldiler

Vuhan’dan geldiler

​32 saatlik Koca Yusuf Operasyonu başarıyla sonuçlandı.
Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

Gençleri kaçıran BAE’ye isyan

​Evlatlarımız satılık değil diyen Sudanlılar, hükümeti protesto ediyor.
Suriye'de<br>karşı taarruz

Suriye'de
karşı taarruz

​SMO, Tel Rıfat yönüne doğru ilerlemeye başladı.
Songar görevde

Songar görevde

​Dünyanın ilk silahlı dronu, TSK envanterine girdi.
Kaftancıoğlu çıkmazı

Kaftancıoğlu çıkmazı

Büyük çekişmenin yaşanacağı kurultay 9 Şubat'ta yapılacak.
Virüs ekonomiye<br>de sıçradı

Virüs ekonomiye
de sıçradı

​Ticaret savaşlarının yanına bir de virüs tehdidi eklendi.
Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

​Akhisar ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İcabınıza bakacağım

İcabınıza bakacağım

İBB'li Meltem Şişli: ​''Başörtüsüyle bu iş yapılamaz, ter kokuyorsunuz.''
Tahliye operasyonu tamamlandı

Tahliye operasyonu tamamlandı

​14 günlük tıbbi gözetim süreci başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.