Gündem Kartal sahilinde 6 tekne yandı
İSTANBUL

Kartal sahilinde 6 tekne yandı

Kartal sahilinde 6 tekne alev alev yandı. Teknede bulunan bir kişi yaralanırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dragos sahilinde sabah saatlerinde demirli bulunan bir teknede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Dragos sahilinde sabah saatlerinde demirli bulunan bir teknede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Kartal, Dragos sahilinde sabah saatlerinde demirli bulunan bir teknede henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Tekneden çıkan alevler kısa sürede, 5 tekneye de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Maltepe, Kartal ve Pendik'ten itfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DHA
Teknelerdeki yangın havadan da görüntülendi.
Teknede bulunan bir kişi yangına müdahale etmeye çalışırken hafif şekilde yaralandı.

Yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Teknelerdeki yangın devam ederken, İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

DHA
Teknelerdeki yangın havadan da görüntülendi.

Dragos'ta 6 tekne alev alev yandı
OYNAT 00:39
Dragos'ta 6 tekne alev alev yandı
Kartal'da marinada bulunan 6 tekne alevlere teslim oldu. Teknelerin kullanılamaz hale geldiği yangında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

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