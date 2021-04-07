Gündem Kartalda avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Bilginer tutuklandı
İSTANBUL

Kartal’da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Bilginer tutuklandı

Kartal’da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Bilginer tutuklandı

Haber Merkezi DHA
Kartal’da avukatlık bürosunda 4 kişiyi öldüren Ahmet Salih Bilginer tutuklandı
Ahmet Selim B.

İstanbul Kartal Cevizli mahallesimdeki bir hukuk bürosunda dün yaşanan olayda Ahmet Selim B. (62) ile dayısının çocukları arasında miras paylaşımı nedeniyle tartışma çıkmış, Ahmet Selim B. silahla Haluk Onat (58), Kebire Esra Aymutlu (54), Ayşe Ece Aymutlu (26), Arzu Onat (56) ile Ahmet Nuri Onat'a (63) kurşun yağdırmıştı.

Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu, Ayşe Ece Aymutlu ve

Ahmet Nuri Onat hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan ve Yalova'da yakalanan şüpheli Ahmet Selim B, Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilmişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ahmet Selim B. cezaevine gönderildi.

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