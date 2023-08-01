Kartal’da bina yıkımı yapan iş makinası devrildi: Operatör yaralandı

Kartal’da bir binanın yıkımı esnasında binanın duvarını yıkmaya çalışan iş makinası yan yatarak devrildi. Olayda iş makinası operatörü hafif yaralandı. Devrilme anı vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kartal Soğanlık Mahallesi Milangaz Caddesi üzerinde 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barut Sokak üzerinde yıkımına karar verilen bir binada iş makinaları çalışmaya başladı.