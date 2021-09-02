Gündem Kartalda düğün konvoyunda akıl almaz görüntü Yürekleri ağza getirdi
İSTANBUL

Kartal'da düğün konvoyunda akıl almaz görüntü: Yürekleri ağza getirdi

İstanbul Kartal’da bir düğün konvoyunda vücutlarının yarısına kadar otomobillerden sarkan grup, yürekleri ağza getirdi.

Haber Merkezi İHA
Kartalda düğün konvoyunda akıl almaz görüntü: Yürekleri ağza getirdi
Vücutlarının yarısına kadar camdan sarkması görenleri şaşkına çevirdi.

İstanbul'daki olay, geçtiğimiz günlerde Kartal’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kartal’da bir düğün konvoyu görenleri şaşkına çevirdi.

İHA

Düğün arabasının arkasında konvoy oluşturan otomobillerin camlarından çıkan kadınlı, erkekli grup vücutlarının yarısına kadar camdan sarkması görenleri şok etti.

İHA

Süratli bir şeklide Kartal köprüsü üzerinde ilerleyen konvoyda camdan çıkarak tehlikeli yolculuk yapan konvoydakiler, zaman zaman trafiği de tehlikeye soktu.

İHA

Araçtan sarkanların bir yere tutunmadan konvoyu cep telefonuna aldığı anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

Şaşkına çeviren düğün konvoyu: Sokakta görenler hemen fotoğraf çekti
FOTOĞRAF 20
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Akhisar ilçesinde kepçe (iş makinesi) operatörlüğü yapan Okan Uslu’nun düğün konvoyu, meslektaşlarının sürpriziyle renkli görüntüler oluşturdu.
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Dünya evine giren Okan (27) ve Sinem (22) çiftinin düğün konvoyu, damadın arkadaşlarına ait 11 kepçeden oluştu.
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Damat Okan Uslu, düğününün farklı olması için arkadaşlarıyla 11 kepçeyi süsleyerek gelini almaya gitti.
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Gelin ve damat, kepçe konvoyu eşliğinde ilçe merkezinde kornalarla tur attı.
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İlginç düğün konvoyunu gören vatandaşlar ise şaşkınlıklarını gizleyemezken, konvoya alkışlarla destek verdi.
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Konvoydaki kepçe operatörleri yolda yaptıkları şovlarla da ilginç görüntüler oluşturdu.
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Yaklaşık 1 saat boyunca Akhisar sokaklarında dolaşan konvoy damat evine gelinmesiyle sona erdi.
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Vatandaşların konvoya ilgi gösterdiğini belirten damat Okan Uslu, “Mesleğimiz icabı böyle bir etkinlik oluşturalım istedik.
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Operatör arkadaşlarımız da bizlere destek verdiler.
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Diğer karşılaştığımız konvoylarda insanlar kendi konvoylarını bırakıp bizi fotoğrafladı” derken, gelin Sinem Uslu ise “Tahmin edebiliyordum ama benim için sürpriz oldu.
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Bizim için unutulmayacak bir olay yaşadık. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Şaşkına çeviren düğün konvoyu: Sokakta görenler hemen fotoğraf çekti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde kepçe operatörü olan damat, 11 kepçeden oluşan düğün konvoyuyla gelin aldı. İlginç görüntüler oluşturan kepçe konvoyunu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.


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