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Kartal'da gece vakti korku dolu anlar: Bir binanın balkonu çöktü

Kartal'da gece vakti korku dolu anlar: Bir binanın balkonu çöktü

07:2212/11/2024, Salı
AA
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Kartal'da bir binanın balkonu çöktü.
Kartal'da bir binanın balkonu çöktü.

İstanbul Kartal'da 3 katlı binanın 2'nci katında bulunan dairenin balkonunda çökme meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kartal'da, 3 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü.


Atalar Mahallesi Uzay Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Çökme nedeniyle beton parçaların bir kısmı alt kattaki dairenin balkonuna, bir kısmı da yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.


Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem alırken, olay yerindeki çalışmalar sürüyor.




#balkon
#İtfaiye
#Kartal

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