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Gündem Kartalda kavgaya müdahale eden polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı
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Kartal'da kavgaya müdahale eden polis memuru açılan ateş sonucu yaralandı

İstanbul Kartal dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgaya yoldan geçerken müdahale eden polis memuru şahıslardan birinin silahından çıkan kurşunun isabet etmesi sonrası yaralandı. Polis memurunu vuran saldırgan olay yerinden kaçarken yaralı polis memuru ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Olay yeri inceleme polisleri saldırının olduğu yerde inceleme yaptı.
Olay yeri inceleme polisleri saldırının olduğu yerde inceleme yaptı.

Olay saat 21.30 sıralarında Çarşı Mahallesi Mülayim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, izinli olan polis memuru A. Y. sokakta yürüdüğü sırada kavga eden bir gruba rastladı.

Polis memuru kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada kavga eden taraflardan biri olan Halil S. yanındaki silahı çekerek polis memuruna ateş etti. Polis memuru kendisine isabet eden kurşun ile kanlar içinde yerde kalırken saldırgan Halil S. bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı.

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SALDIRGANLAR YAKALANDI

Kaçan saldırgan ise polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri saldırının yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Polis, yerde bulunan boş kovanlara el koydu.

Olay yeri inceleme polisleri saldırının olduğu yerde inceleme yaptı.

''BAĞRIŞMALARI DUYDUK''

Olay yaşandığı anda evinin balkonunda oturan ve kavgayı gören Nazan Bayrak; “Balkonda oturuyorduk, silah sesini duyduk, bağrışmaları duyduk. Sonra bir bağrışma oldu. Polis geldi araştırma yaptılar. Bir kişi bizim evin arasına saklanmıştı kaçtı. Ambulans geldi yaralıyı aldı götürdü" şeklinde konuştu.

Olay yeri inceleme polisleri saldırının olduğu yerde inceleme yaptı.
Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

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