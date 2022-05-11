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İSTANBUL

Kartal'da moloz yüklü asansör yere çakıldı: İki işçi yaralandı

Kartal'da tadilat yaptıkları daireden çıkardıklarını asansörle aşağı indirmeye çalışan Afganistan uyruklu iki işçi, sekizinci kattan düştü. Binanın eksi 2'nci katına düşen asansörden itfaiyenin çalışmasıyla çıkartılan yaralılar, hastanede tedavi altına alındı.

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Haber Merkezi DHA
Kartalda moloz yüklü asansör yere çakıldı: İki işçi yaralandı
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Hürriyet Mahallesi, Seyfi Sokak üzerinde bulunan 11 katlı binada meydana gelen olayda, binanın sekizinci katında tadilat yapan Afganistan uyruklu işçiler Muhammed Muradi ve Hüdayda Hayri, daireden çıkardıkları molozları asansöre yükledi. Asansör molozların ağırlığı nedeniyle eksi 2'inci kata düştü.


Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı haldeki Muradi ve Hayri'yi asansörden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Afgan uyruklu işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Aynı dairede çalışan başka yabancı uyruklu bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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