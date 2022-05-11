Kartal'da moloz yüklü asansör yere çakıldı: İki işçi yaralandı

Hürriyet Mahallesi, Seyfi Sokak üzerinde bulunan 11 katlı binada meydana gelen olayda, binanın sekizinci katında tadilat yapan Afganistan uyruklu işçiler Muhammed Muradi ve Hüdayda Hayri, daireden çıkardıkları molozları asansöre yükledi. Asansör molozların ağırlığı nedeniyle eksi 2'inci kata düştü.





Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı haldeki Muradi ve Hayri'yi asansörden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Afgan uyruklu işçilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Aynı dairede çalışan başka yabancı uyruklu bir kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

