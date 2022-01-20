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Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez yaşamını yitirdi

İstanbul Kartal'daki bir aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire Ömür Erez, Rahmi Uygun tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 20 suç kaydı olduğu ortaya çıkan katil Rahmi Uygun olay yerinden kaçtı. Hemşire Ömür Erez'i daha önce de rahatsız ettiği tespit edilen Uygun, kısa süre içinde Bağcılar'da yakalandı. Öte yandan zanlının koşarak olay yerinden kaçtığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi AA
Kartalda silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez yaşamını yitirdi
Ömür Erez - Rahmi Uygun

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybetti.

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), R.U. adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.

Daha sonra şüpheli R.U. da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

HEMŞİRE KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

DAHA ÖNCE DE RAHATSIZ ETMİŞ

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi.

KATİL YAKALANDI

Polis olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler kısa süre Bağcılar'da olduğunu tespit ettikleri katili yakaladı.

Ömür Erez
Ömür Erez

İSTANBUL VALİLİĞİ SUÇ KAYITLARINI AÇIKLADI

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır." denildi.

"DIŞARIDA 20-25 DAKİKA KONUŞTULAR"

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

HEMŞİRENİN SON SÖZLERİ: BELALIM GELDİ

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

KAÇIŞ ANI KAMERADA

Cinayet şüphelisi şahsın olayın ardından sokaklarda koşarak kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

BAKAN KOCA: CEZASINI ÇEKECEK

Korkunç cinayet sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek" ifadelerini kullandı.



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