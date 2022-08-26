Gündem Kartalda şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı edilecek
İSTANBUL

Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı edilecek

Kartal'da sosyal medya hesabından evinin balkonunda alkol şişesi fırlattığı, ardından otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtığı anları paylaşan İran uyruklu S.T, yakalandı. S.T.’nin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı edilecek
Kartal’da şişe fırlatıp ateş açan İranlı sınır dışı edilecek.

Kartal’da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı.

Daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı.

Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışma sonundan şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli S.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada silahın U.Ş.’ye ait olduğu belirlendi. U.Ş. de Pendik'teki evinde gözaltına alındı.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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