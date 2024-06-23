Kartal'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında Kartal, D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametine ilerleyen 3 araç zincirleme kaza yaptı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Kazaya karışan araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.