Kartal'da zincirleme kaza: 2'si çocuk 6 yaralı

Kaza yapan otomobilde bulunan Mustafa Kılıç, " Ticariye çarptı ondan sonra bize vurdu, bizi bariyere attı, biz sıkıştık. Bizi betona vurduktan sonra bariyeri alarak getirdi. Biz üç kişiydik. Benim yeğenimin hanımı yaralandı, bizde bir şey yok. 6 yaralı var adamın çocuklarından ikisi de yaralıydı" dedi.