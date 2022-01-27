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KOCAELİ

Kartepe zabıtasından hayati müdahale

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri devriyeleri esnasında Suadiye Köprüsü’nde bariyerlere çarparak duran aracı fark ederek anında müdahale ettiler.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kartepe zabıtasından hayati müdahale
​Kartepe zabıtasından hayati müdahale.

Derince’de ikamet ederek taşımacılık yapan Ahmet Altın (65) Suadiye köprüsü üzerinde direksiyon başında fenalaşarak aracını bariyerlere çarparak durabildi. Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler rutin devriye görevini yerine getirdiği sırada Suadiye Köprüsü üzerinde yaşanan duruma hemen müdahale ederek, direksiyon başında fenalaşan ve yalnız olan araç şoförü Altun’ın sağlık hizmetine kavuşmasını hızlandırdı.

Hastaneye kaldırıldı

Hemen duruma müdahale eden Zabıta Müdürlüğü ekipleri aracı kontrol ettiği sırada direksiyon başında Ahmet Altın’ın rahatsızlandığını görerek, çevre güvenliğini aldıktan sonra polis ve 112 acil çağrı merkezini arayarak konu hakkında bilgi verdiler. Olay yerine gelen ekipler direksiyon başında bulunan Ahmet Altın’a ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdüler.

Olaya müdahale eden Zabıta ekipleri, “Görevimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumaya çalışmak. Bu onurlu görevi en iyi şekilde gece-gündüz yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz” açıklamasında bulundular.

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