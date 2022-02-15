​Kartepeli minikler kukla tiyatrosunu çok beğendi.

Kartepe Belediyesi’nin kültür- sanat etkinlikleri kapsamında Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen ücretsiz tiyatro günlerinde “Ahmet ile Mehmet Kukla Tiyatrosu’’ adlı komedi çocuk oyunu Kartepeli minikleri eğlendirirken aynı zamanda öğretti.
Eğlenerek öğrendiler
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Akyüz’ünde torunuyla birlikte izlediği “Ahmet ile Mehmet Kukla Tiyatrosu’’ adlı çocuk oyununda çocukların hayat içerisinde görebilecekleri durumlar eğlenceli ve öğretici bir dille anlatıldı. Gösteri sırasında seslendirilen çocuk şarkıları hep birlikte söylendi.
Başkan Kocaman’a teşekkürler
Kartepeli miniklerin heyecan ve neşe içerisinde izledikleri tiyatro gösterisi sonrasında Kartepe Belediyesi tarafından hazırlanan “Kiraz ile Kestane” dergisinin son sayısı çocuklara hediye edildi. Kartepeli minikler ve aileleri Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler.