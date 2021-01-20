Gündem Kartona sarılı halde bulundu Tam 2 bin yıllık
İZMİR

Kartona sarılı halde bulundu: Tam 2 bin yıllık

İzmir Kemalpaşa'da ihbar üzerine harekete geçen jandarma, tarihi eser kaçakçılğı yaptığı iddia edilen şahısların aracını durdurdu. Yapılan aramada Roma dönemine ait 2 bin yıllık mozaiği kartona sarılı halde bulundu. Tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.
Tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa ilçesinin kırsal Halilbeyli Mahallesi’nde tarihi eser satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik takibin ardından plaka sisteminden tespit edilen şüphelilerin aracı, dün, Gökçeyurt Mahallesi’nde durduruldu.

4 bin yıllık tarihi eser ele geçti
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4 bin yıllık tarihi eser ele geçti

Mozaik müzeye teslim edildi

Otomobilde yapılan aramada, Roma dönemine ait 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mozaik ele geçirildi. Otomobilde bulunan Ö.B., E.K., E.U. ve Z.C., gözaltına alındı. Mozaik incelenmek üzere İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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