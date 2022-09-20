Gündem Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı
ANTALYA

Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Kaş'ın 103 mil güneyinde 300 göçmeni taşıyan bottan alınan acil durum çağrısı üzerine göçmenlerin kurtarıldığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Kaş açıklarında bir bottan acil durum çağrısı gönderen 300 göçmen kurtarıldı - Antalya haberleri
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Denizcilik Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, dün KKTC Türk Radyo tarafından Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezine (AAKKM), Kaş'ın 103 mil güneyinde, Türk arama kurtarma sahasında 300 göçmen taşıyan 20 metrelik bir botun "mayday" çağrısı olduğu, olay yerine PAOLO TOPIC kargo gemisinin yönlendirildiği bilgisi verildi.

İhbar, Sahil Güvenlik Komutanlığı (SGK) Harekat Merkezine iletilirken, PAOLO TOPIC gemisi Türkiye saatiyle 23.47 itibarıyla çok sayıda göçmeni gemi üzerine almaya başladı.

Merkez tarafından, "İnmarsat C Telex" cihazından gemi kaptanına sahil güvenlik botları ile buluşma rotası verildi.

Genel Müdürlüğün paylaşımına göre, "PAOLO TOPIC", 300 göçmenle beraber SGK botları buluşma noktasına ulaştı.

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