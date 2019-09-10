Gündem Kasada koyun var dediği kamyondan kaçak göçmen çıktı
ADANA

Adana'da 'küçükbaş hayvan yüklü' denilen kamyondan 61 kaçak göçmen çıktı

'Kasada koyun var' dediği kamyondan kaçak göçmen çıktı

Adana'da polisin şüphelenip durdurduğu üzeri naylon branda ile kapatılmış kamyon kasasından 61 kaçak göçmen çıktı. Sürücünün polise "kasada koyun var" dediği öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Adana'da polis brandayı açınca şaşkına döndü
Adana'da polis brandayı açınca şaşkına döndü

Adana'da sürücüsünün 'küçükbaş hayvan yüklü' dediği kamyonun kasasında Afganistan ve Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep(TAG) Otoyolu'nda uygulama yapan polis, üzeri brandayla kapalı kamyonu 'şüphe' üzerine durdurdu. Sürücü Mehmet G. ile beraberinde bulunan 1 kişinin paniğe kapıldığını fark eden polis, kamyonda ne olduğunu sordu.

'HAYVAN YÜKLÜ' DEDİ GÖÇMEN ÇIKTI

Sürücü de "Küçükbaş hayvan yüklü" dedi. Mehmet G.'ye inanmayan polisler, brandayı açtıklarında çok sayıda kaçak göçmen ile karşılaştı. Tıklım tıklım kasada seyahat eden ve Afganistan ile Pakistan uyruklu oldukları ortaya çıkan 61 kaçak göçmenin, Van'dan giriş yaptıkları belirlendi.

DHA
Kamyon kasasında yakalanan göçmenler.

10 gündür yolda olduklarını anlatan kaçak göçmenler, insan kaçakçılarına kişi başı 500 euro verdiklerini söyledi. 45 derece sıcaklıkta yolculuk yaptıkları için yorgun düştükleri görülen kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Gözaltına alınan sürücü ile imliği açıklanmayan beraberindeki şüpheli, sorguya alındı.

DHA
Kamyon kasasında yakalanan göçmenler.

DHA
Kamyon kasasında yakalanan göçmenler.
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