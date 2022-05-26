Kaset kumpasında 2 polis kaçamadan yakayı ele verdi

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile bazı eski MHP’li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili yargılanan 2 eski polis memuru Tekirdağ’da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Deniz Baykal ile bazı eski MHP’li yöneticiler ve milletvekillerinin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin basın yayın yoluyla dağıtılması soruşturması kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

HÜCRE EVİNDEN ÇIKTI

Açıklamada, “Silahlı terör örgütüne üye olmak suçlarından 9 yıl 6 ay hapis cezası ile yargılanan eski polis memurları A.Y.E. ve A.B. Tekirdağ’da saklandıkları örgüte ait hücre evinde yakalandı. 23 Mayıs’ta Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Tekirdağ Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.” ifadeleri kullanıldı.

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