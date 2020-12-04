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Gündem Kasım ayında yağışlar Egede yüzde 80 Marmarada yüzde 49 azaldı
İSTANBUL

Kasım ayında yağışlar Ege'de yüzde 80 Marmara'da yüzde 49 azaldı

Kasım ayında yağışlar Ege'de yüzde 80 Marmara'da yüzde 49 azaldı

Bu yıl kasım ayındaki yağışlar, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 49 azaldı. Düşüş, Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer yüzde 80'lerin üzerinde kaydedilirken, Ege ve Marmara bölgelerinde kasım ayındaki son 40 yılın en düşük ikinci yağış oranı gerçekleşti. Geçen ay en az yağış 2 milimetre ile Eskişehir'de, en fazla yağış 192,3 milimetre ile Rize'de ölçüldü.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Uzun yıllar yağış ortalamasına göre, kasım ayında ülke genelindeki yağışlar yüzde 49 azaldı. Türkiye'de uzun yıllar kasım ayı yağış ortalaması 67,8 milimetre olarak ölçüldü. Geçen yıl kasım yağışları 30,9 milimetre kaydedilirken, bu kasımdaki yağışlar ise yüzde 12 artarak 34,7 milimetre ölçüldü.

Bu yıl kasım ayındaki yağışlar, uzun yıllar alınan ortalamaya göre yüzde 49 azaldı.

40 yılda en düşük ikinci yağış gerçekleşti

Kasım yağışları, Adıyaman, Şanlıurfa, Doğu Karadeniz sahil kesimi, Tunceli, Erzurum, Kars civarları hariç Türkiye'nin tamamında azalma gösterdi. Ege, Marmara ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında yer yer görülen yağıştaki azalmalar yüzde 80'lerin üzerinde kayıtlara geçti. Ege ve Marmara bölgelerindeki son 40 yılda kasım ayında ikinci en düşük yağış gerçekleşti.

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En az yağış Eskişehir'de ölçüldü

Kasım ayında en az yağış 2 milimetre ile Eskişehir'de, en fazla yağış 192,3 milimetre ile Rize'de ölçüldü. Normaline göre yağışlarda en fazla azalma ise yüzde 96 ile Edirne'de kayıtlara geçti.

Geçen yılla kıyaslandığında yağışlar en fazla Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde arttı. Bu kasımdaki yağışlar ülke genelinde normalinin altında gerçekleşti. En fazla azalma da Ege ve Marmara bölgelerinde yaşandı.

Kasım ayında bölgesel yağışlar şu şekilde gerçekleşti:


  • BÖLGELER
    Marmara yüzde 74 azalma
  • Ege yüzde 90 azalma
  • Akdeniz yüzde 54 azalma
  • İç Anadolu yüzde 64 azalma
  • Karadeniz yüzde 35 azalma
  • Doğu Anadolu yüzde 24 azalma
  • Güneydoğu Anadolu yüzde 7 azalma

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Çıkışı var inişi yok: O üst geçit hala yapılmadı, vatandaşlar belediyeye tepkili
FOTOĞRAF 7
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Maltepe, D-100 Karayolu Küçükyalı mevki’inde bulunan Altıntepe Üst Geçidi’nde yapılan engelli rampası görenleri şoke etti. Geçidin kuzey kısmında engelli rampası bulunurken, güney kısmındaki rampa inşa halinde yarım kaldı. Aydınevler Mezarlığı’na bakan Kadıköy istikametinde, engelli rampasının bulunmasına rağmen, Kartal istikameti yönünde, engelli rampası için dikilen beton direkler dikkat çekti.
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Geçtiğimiz yıl basında oldukça yer edinen üst geçit, aradan 1 yıl geçmesine rağmen yapılmadı. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB’ye vatandaşlar tepki gösterdi. Engelliler için çıkış rampası olan ama iniş rampası olmayan engelli üst geçit havadan görüntülendi.
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Belediyenin bu sorunun çözmesi gerektiğini belirten Kasım Aydoğdu, “Yolun bu tarafında engelli rampasının neden olmadığını bizde bilmiyoruz. Engelli bir vatandaş buradan inemiyor, merdivenlerden çıkamıyor. Yetkililerin buna bir çözüm bulmalı ama nasıl olacak bizde bilmiyoruz. Belediyenin bu işe el atması lazım. Bu köprüden çıkamayan, inemeyen bir sürü engelli ve yaşlı vatandaş var, bu vatandaşların durumu nasıl olacak” diye konuştu.
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Engelli üst geçidini kullanmakta zorluk çeken Sadiye Durmaz, “Bu üst geçidin yürüyen merdiven olması lazım. Buralar su doluyor ve pislik içerisinde kalıyor. Biz yaşlı vatandaşa yazık, bu merdivenden çıksak oradan inemiyoruz, iskelemizde iş yok” diye konuştu.
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Çıkışı var inişi yok: O üst geçit hala yapılmadı, vatandaşlar belediyeye tepkili
E-5 karayolu Küçükyalı mevkiinde bir tarafında engelli rampası bulunan, diğer tarafında ise engelli rampası olmayan üst geçit görenleri hayrete düşürüyor. Geçtiğimiz yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde ulusal basında yer alan üst geçidin rampasının yapımı, aradan 1 yıl geçmesine rağmen unutuldu. Engelliler için üst geçidin yapımına duyarsız kalan İBB'ye vatandaşlar tepki gösterdi.


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Bir tarafında olan engelli rampası diğer tarafa kurulmayınca...
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