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KAYSERİ

KASKİ’den yeni yollar için alt yapı atağı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hızla gelişen ve büyüyen kentte, şehir içi trafiğini daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​KASKİ’den yeni yollar için alt yapı atağı
KASKİ ekipleri de altyapı ağını oluşturmak için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı başlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hızla gelişen ve büyüyen kentte, şehir içi trafiğini daha konforlu hale getirmek için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kentteki önemli noktalara alternatif yollar açarak mesafeleri kısaltmak için hamleler yapan belediye ekipleri, bu kapsamda Şeker Mahallesi ile Karpuzatan Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak alternatif yolda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

  • KASKİ ekipleri de altyapı ağını oluşturmak için içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon şebeke hattı imalatı başlattı. Proje kapsamında bölgede 1100 metre içme suyu, 1100 metre yağmur suyu ve 1100 metre kanalizasyon şebeke hattı döşeme çalışmaları devam ediyor.
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