|
Gündem

Kasklı hırsız tanıdık çıktı: Kopyaladığı anahtarla akrabasının evini soydu

Zeytinburnu'nda yabancı uyruklu M.N.A. akrabasının evinin anahtarını kopyalayıp, evden 1 kilo 100 gram altın ve 950 dolar çaldı. Eve döndüklerinde eşyalarının olmadığını fark eden aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından emniyete sevk edildi.

13:59 - 5/09/2024 Perşembe
DHA
Kasklı hırsız tanıdık çıktı: Akrabasının evini soydu!
Kasklı hırsız tanıdık çıktı: Akrabasının evini soydu!

Olay, 2 Eylül Pazartesi günü Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu M.N.A. geçtiğimiz haftalarda akrabasının evine misafirliğe giderek evin yedek anahtarını çaldı. M.N.A. çaldığı anahtarı kopyalayıp asıl anahtarı eve bıraktı. Daha sonra gözlem yapan şüpheli akrabalarının misafirliğe gittiği gün tanınmamak için kafasına kask takıp eve girdi. M.N.A. girdiği evden 1 kilo 100 gram altın ile 950 dolar para çalıp kaçtı.



Eve döndüklerinde eşyalarının olmadığını fark eden aile durumu polis ekiplerine bildirdi.



Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.



Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı. Şüpheli M.N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







#Zeytinburnu
#hırsızlık
#emniyet genel müdürlüğü
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek yardımı Eylül ayı ödeme takvimi açıklandı mı? Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında hesaplarda olacak?