Kasklı hırsız tanıdık çıktı: Kopyaladığı anahtarla akrabasının evini soydu

Antakya'da meydana gelen olayda depremzede ailenin kaldığı eve girerek 8 yaşındaki Elif Karagön’ün harçlıklarının olduğu kumbarayı çalan hırsız, küçük kızın hayallerini yıktı. Deprem öncesinden bu yana paraları biriktirdiğini belirten depremzede Elif, "Kumbaramın içinde hayallerim vardı. Kumbaramdaki parayla tablet alacaktım. Bayramda harçlık verenler oldu ve eve gelen büyükler harçlık veriyorlardı. Onları kumbarama atıyordum. Üzüldüm ama ağlamadım. Çalmasalardı iyiydi ama çalmışlar. Kumbaramda harçlıklarım vardı" şeklinde konuştu.