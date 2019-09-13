Sakarya'da kaskodan para alabilmek için aracını bunu yaptı: Arabasından oldu Kaskodan para alabilmek için aracını bunu yaptı: Arabasından oldu Sakarya’nın Sapanca ilçesinde otomobilini 35 metrelik yükseklikten şarampole yuvarlayıp perte çıkararak kaskodan yararlanmak isteyen sürücünün bu kadarına da pes dedirten planı, jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde suya düştü.

Haber Merkezi 13 Eylül 2019, 11:06 Son Güncelleme: 13 Eylül 2019, 11:10 IHA