Afet Kriminal İnceleme ekipleri selde mahsur kalan yaşlı KOAH hastasının yardımına koştu

Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında aktif görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme (AKİ) birimi Kastamonu'daki sel felaketinde de yardıma koştu.

AA Afet Kriminal İnceleme selder etkilenen Bozkurt'ta yardım çalışmalarına katılıyor.

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde çalışmalara katılan Afet Kriminal İnceleme Birimi personeli, 80 yaşındaki Mustafa Yavaş'ın el ve kol hareketleri yaparak yardım istediğini fark ederek hemen yaşlı vatandaşın evine gitti.

KOAH hastası Mustafa amcanın yardımına koştular

Mustafa Yavaş'ın KOAH hastası olduğu ve evinde oksijen cihazıyla tedavisinin yapıldığı ancak elektrik kesintisi nedeniyle cihazın çalışmadığı belirlendi.

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AA Kriminal ekibi, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Eşiyle birlikte yaşayan Yavaş'ın oksijen yetersizliği nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığını gören kriminal ekibi, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Mustafa Yavaş'a ilk müdahaleyi yaptı.

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