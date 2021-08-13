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KASTAMONU

Afet Kriminal İnceleme ekipleri selde mahsur kalan yaşlı KOAH hastasının yardımına koştu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde evinde mahsur kalan KOAH hastası 80 yaşındaki vatandaşın yardımına Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme Birimi ekipleri koştu.

Haber Merkezi AA
Kastamonu haber: Afet Kriminal İnceleme ekipleri selde mahsur kalan yaşlı KOAH hastasının yardımına koştu
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kriminal Daire Başkanlığı Afet Kriminal İnceleme Birimi ekipleri selden etkilenen Bozkurt'da KOAH hastası Mustafa amcanın imdadına yetişti.

Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkili olan orman yangınlarında aktif görev yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığına bağlı Afet Kriminal İnceleme (AKİ) birimi Kastamonu'daki sel felaketinde de yardıma koştu.

Afet Kriminal İnceleme selder etkilenen Bozkurt'ta yardım çalışmalarına katılıyor.
AA
Afet Kriminal İnceleme selder etkilenen Bozkurt'ta yardım çalışmalarına katılıyor.

Bozkurt'ta yaşanan sel felaketinde çalışmalara katılan Afet Kriminal İnceleme Birimi personeli, 80 yaşındaki Mustafa Yavaş'ın el ve kol hareketleri yaparak yardım istediğini fark ederek hemen yaşlı vatandaşın evine gitti.

KOAH hastası Mustafa amcanın yardımına koştular

Mustafa Yavaş'ın KOAH hastası olduğu ve evinde oksijen cihazıyla tedavisinin yapıldığı ancak elektrik kesintisi nedeniyle cihazın çalışmadığı belirlendi.

Kriminal ekibi, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
AA
Kriminal ekibi, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Eşiyle birlikte yaşayan Yavaş'ın oksijen yetersizliği nedeniyle solunum sıkıntısı yaşadığını gören kriminal ekibi, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri Mustafa Yavaş'a ilk müdahaleyi yaptı.

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