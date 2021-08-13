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KASTAMONU

Selden kurtulan torunu kucağında kayıp torunu Emre'den haber bekliyor

Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa’dan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine gelen polis memurunun 5 yaşındaki oğlu Emre, evlerini su basması sebebiyle kayboldu. Diğer torunu kucağında, gözyaşlarıyla Emre’yi bekleyen anneanne ise "Bir umut bekliyorum. Hem de torunumla bekliyorum, belki ağabeyinin kokusunu alır" dedi.

Haber Merkezi İHA
Kastamonu haber: Selden kurtulan torunu kucağında kayıp torunu Emreden haber bekliyor
Diğer torunu kucağında, gözyaşlarıyla Emre’yi bekleyen anneanne ise "Bir umut bekliyorum. Hem de torunumla bekliyorum, belki ağabeyinin kokusunu alır" dedi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 2 gün önce yağmur sonrasında Ezine Çayı’nın da taşması ile birlikte sel felaketi yaşandı. İlçenin büyük bölümü sular altında kalırken, AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, sağlık, güvenlik güçlerinin ve belediye ekiplerinin hummalı çalışmaları sürüyor. Sokakların göle döndüğü Bozkurt’ta sel sularına gömülen binalarda mahsur kalanlar da helikopter ve vinç yardımıyla kurtarılıyor.

5 yaşındaki Emre Bulut sel sularında kayboldu.
5 yaşındaki Emre Bulut sel sularında kayboldu.

Bozkurt’a 20 günce gelmişti

Tayini çıktığı için 20 gün önce Şanlıurfa’dan Bozkurt ilçesine polis memuru Özgür Bulut’un ailesiyle yaşadığı evi de sel sebebiyle su bastı. Sel sırasında evde bulunan Özgür Bulut’un eşi Ümmü Gülsüm, 3 çocuğu ve annesi de, eve birden gelen su ile neye uğradıklarını şaşırdı.

Anneanne Zekiye Ekici torunun kayıp ihbarını alır almaz Adıyaman’dan Kastamonu’ya geldi.
Anneanne Zekiye Ekici torunun kayıp ihbarını alır almaz Adıyaman’dan Kastamonu’ya geldi.

Su dolu evin içinde çocuklarını kurtarmaya çalışan Ümmü Gülsüm Bulut ise 2 çocuğunu sudan çıkarırken, 5 yaşındaki oğlu Kudret Emre Bulut’u çıkaramadı. Suyun içinde dalan anne, buzdolabının kendisine çarpmasıyla Emre’yi kurtaramadı.

Anneanne Zekiye Ekici kucağındaki diğer torunu ile Emre’den gelecek haberi bekliyor.
Anneanne Zekiye Ekici kucağındaki diğer torunu ile Emre’den gelecek haberi bekliyor.

"Buzdolabı çarpınca yavrum elimden kaydı"

Kaybolan Emre Bulut için arama çalışmaları başlatılırken, ailenin ise acı bekleyişi sürüyor. Ayakta durmakta bile zorlanan anne Bulut, "Camlar üzerimize patladı. Ağaçlar, araba, eşyalar devrildi. Buzdolabının bana çarpmasıyla yavrum elimden kaydı. Eşyaların altına kaldı. Kurtaramadım onu. Daldım daldım yavrumu kurtaramadım. Dua edin yavrumu bulalım. Ölü ya da diri yavrumu istiyorum" dedi.

Anneanne Zekiye Ekici kucağındaki diğer torunu ile Emre’den gelecek haberi bekliyor.
Anneanne Zekiye Ekici kucağındaki diğer torunu ile Emre’den gelecek haberi bekliyor.

"Belki ağabeyinin kokusunu alır"

"Torunun kayıp ihbarını alır almaz Adıyaman’dan Kastamonu’ya gelen anneanne Zekiye Ekici ise kucağına aldığı diğer torunu ile sahilde Emre’den gelecek iyi bir haberi bekliyor. Sahilde ekiplerin arama çalışmalarını izleyen gözü yaşlı anneanne, "5 yaşındaki torunum yok. Sel sularına kapıldı. Damadım 20 gün önce Bozkurt’a göreve geldi. Ev kuruyorlardı. Yeni göreve gelmişti. Ben burada yoktum, biz gece geldik. Yaşadıkları binada su 4. kata kadar çıkmış. Odalar su dolmuş, kızım diğer torunumu çıkarmış, sonra kayınvalidesine vermiş. Sonra tekrar suya dalmış diğer torunumu çıkarmaya çalışmış ama buzdolabı üstüne devrilmiş. Bekliyorum, inşallah gelecek. Çıkarın onu. Bir umut belki biri bir şey söyler diye bekliyorum. ‘Bulduk’ derler diye bekliyorum. Hem de torunumla bekliyorum belki ağabeyinin kokusunu alır" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu
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Kastamonu'da dehşet anları: Sel suları adamı böyle yuttu
Kastamonu, Sinop ve Bartın'da aşırı yağışlar sonrası meydana gelen sel felaketinde can kayıpları artıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel önüne gelen her şeyi yıktı geçti. Aracıyla sel suları içinde kalan bir kişinin aracını bırakıp kaçarken sel sularına kapıldığı anlar kameraya böyle yansıdı.


Kastamonu'daki sel felaketinde köprü çöktü: İlk kez böyle bir şey görüyorum
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Dün başlayan şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel Azdavay ilçesinin ortasından geçen Devrekani Çayı'nın üzerinde bulunan köprünün çökmesine neden oldu.
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Şebeke suyu borularının da geçtiği köprünün çökmesinin ardından ilçenin bir bölümüne içme suyu verilemiyor.
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İlçe sakinlerinden İlyas Gügür, yağışın bir anda bastırdığını ifade ederek, şunları söyledi:
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Çayda sular bir anda yükseldi. Sel nedeniyle köprünün altındaki ayaklar devrildi. Köprü de bu nedenle çöktü. 33 yaşındayım. Bu yaşıma kadar burada böyle bir şey hiç yaşanmadı. İlk kez böyle bir şey görüyorum.
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Kastamonu'daki sel felaketinde köprü çöktü: İlk kez böyle bir şey görüyorum
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde sel nedeniyle ilçenin ortasından geçen çayın üzerindeki köprü çöktü.
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