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KASTAMONU

Kastamonu haberleri: Kastamonu’da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü: Soğutma çalışmaları başlatıldı

Kastamonu’da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü: Soğutma çalışmaları başlatıldı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü. Oluşturulan 101 kişilik ekip ile bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Haber Merkezi İHA
Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.
Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.

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Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Kurtçular köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğle saatlerinde başlayan yangın, il ve ilçelerden Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

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Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando, arama kurtarma (JAK) ve asayiş personelinden oluşan 101 kişilik ekibin de desteğiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.

Ekiplerin yangın söndürme çalışmalarına köylüler de destek verirken, kontrol altına alınarak söndürülen orman yangınında ne kadar alanın zarar gördüğünün GPS (Küresel Konumlama Sistemi) ile yapılan ölçümler sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.

Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.

Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonrasında büyümeden söndürüldü.
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