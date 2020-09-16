Kastamonu'da koronavirüs kurallarına uymayan yüzlerce kişiye ceza yağdı

Ülke genelinde yetkililerin koronavirüs kurallarına uyup uyulmadığına dair kontrolleri sürüyor. Kontroller kapsamında Kastamonu'da kuralları ihlal eden 300'ü aşkın kişiye 300 bin liranın üzerinde idari para cezası kesildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların gerekli tedbirlere uymasının önemli olduğu vurgulandı.
Kurallara uymayanlara ceza yağdı
- Açıklamada, 5-15 Eylül tarihleri arasında yapılan denetimler hakkında bilgi verilerek, "Son 10 günde maske takmayan 299, sosyal mesafeye uymayan 11, karantina ve izolasyon tedbirlerine uymayan 15 kişi hakkında idari işlem uygulanmıştır.Bu kişilere toplam 311 bin 669 lira para cezası kesilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
17 kişi hakkında suç duyurusu
Karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 17 kişi hakkında da TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.