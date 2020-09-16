Kastamonu haberleri: Koronavirüs kurallarını ihlal edenlere para cezası Kastamonu'da koronavirüs kurallarına uymayan yüzlerce kişiye ceza yağdı Kastamonu Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 325 kişiye 300 bin lirayı aşkın idari para cezası uygulandığını açıkladı. Valiliğin açıklamasında ayrıca karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 17 kişi hakkında da TCK'nın 195'inci maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Haber Merkezi 16 Eylül 2020, 18:30 Son Güncelleme: 16 Eylül 2020, 18:52 AA