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Gündem İki kişide İngiltere varyantı tespit edildi 30 temaslı karantinaya alındı
KASTAMONU

Kastamonu'da iki kişide İngiltere varyantı tespit edilince 30 kişi karantinaya alındı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde iki kişide İngiltere varyantlı koronavirüs tespit edilmesinin ardından söz konusu şahıslarla temaslı olan 30 kişi evlerinde karantina altına alındı.

Haber Merkezi DHA
Kastamonuda iki kişide İngiltere varyantı tespit edilince 30 kişi karantinaya alındı
Testleri pozitif çıkan 2 kişiyle temaslı olan 30 kişinin de önlem amaçlı evlerinde karantina altına alındığı öğrenildi.

Cide Devlet Hastanesi'nde danışma görevlisi olan Yusuf Türkoğlu ile ilçede esnaflık yapan Erkan Çakmak isimli 2 arkadaş, 2 gün önce rahatsızlanınca hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Açıklanan testlerinin sonucunda İngiltere varyantlı koronavirüs taşıdığı anlaşılan 2 arkadaş, evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlandı.

'BİZİMLE TEMAS KURAN HERKES TEST YAPTIRSIN'

Sağlık durumlarının gün geçtikçe kötüye gittiğini ifade eden Yusuf Türkoğlu ile Erkan Çakmak, son durumlarını sosyal medya hesabından duyurarak temas kurdukları kişilerin önlem almalarını istedi.

Durumuyla alakalı açıklamada bulunan Erkan Çakmak, "Arkadaşım Yusuf'la birlikte kendimizi kötü hissedince test yaptırdık. Test sonuçlarımız maalesef İngiltere varyantlı pozitif çıktı. Yakın temas kurduğum herkesi arayarak bilgi verdim. Arkadaşım Yusuf ile birlikte sağlık durumumuz gün geçtikçe daha kötüye gidiyor. Kimse bu salgın 'bana uğramaz' demesin ve lütfen önlemini alsın" dedi.
Testleri pozitif çıkan 2 kişiyle temaslı olan 30 kişinin de önlem amaçlı evlerinde karantina altına alındığı öğrenildi.

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