Kastamonu'da 17 ilçede yüz yüze eğitime kar nedeniyle ara verildi

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ağlı, Hanönü, İhsangazi, Taşköprü, Küre, Doğanyurt, Cide, Seydiler, Devrekani, Araç, Şenpazar, İnebolu, Abana, Çatalzeytin, Daday, Azdavay ve Pınarbaşı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okulların bugün tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, Tosya ilçesindeki köy okullarında yüz yüze eğitime devam edildiği ifade edildi.

İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde de yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarına bir gün süreyle ara verilmiş, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edileceği kaydedilmişti.