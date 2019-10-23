Gündem Kastamonuda su şebekesi bakımında 4 metrelik ağaç kökü çıktı
KASTAMONU

Kastamonu haberleri: Su şebekesi bakımında 4 metrelik ağaç kökü çıktı

Kastamonu'da su şebekesi bakımında 4 metrelik ağaç kökü çıktı

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde, bir süredir su hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle onarım çalışmalarını yürüten belediye başkanlığı su işleri ekibi tarafından su kaynağında bulunan 4 metrelik ağaç kökü şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi IHA
Bulunan ağaç kökünün suyun ilçe şebekesine gelmesini engellediği tespit edildi.
Bulunan ağaç kökünün suyun ilçe şebekesine gelmesini engellediği tespit edildi.

Çatalzeytin Belediyesi’ne bağlı su işleri ekibi tarafından bir süredir su hattında yaşanan problem nedeniyle çalışmalar yürütülüyordu. Yapılan çalışmalar kapsamında su kaynağından ilçe merkezine gelen su şebekesine suyun az geldiği tespit edildi.

Çatalzeytin ilçesinde, bir süredir su hattında yaşanan sıkıntı nedeniyle onarım çalışmalarını yürüten belediye başkanlığı su işleri ekibi tarafından su kaynağında bulunan 4 metrelik ağaç kökü şaşkınlığa neden oldu.

İçme suyu borusundan çıkan şaşkına çevirdi
GÜNDEM
İçme suyu borusundan çıkan şaşkına çevirdi

Bunun üzerinde su kaynağındaki problemi araştıran su işleri ekibi, Epçeler köyündeki su kaynağında 4 metrelik ağaç kökü buldu. Bulunan ağaç kökünün suyun ilçe şebekesine gelmesini engellediği tespit edildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında su kaynağından ilçe merkezine gelen su şebekesine suyun az geldiği tespit edildi.

İçme suyu borusundan çıktı
GÜNDEM
İçme suyu borusundan çıktı

Şebekede su kesilip boruların temizliği, şebekenin bakım ve onarımı tamamlandıktan sonra depolara içme suyu verildi.

İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı
GÜNDEM
İçme suyu hattından 5 metrelik ağaç kökü çıktı
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