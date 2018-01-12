Kastamonu’da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Abana ve Bozkurt ilçelerinde tarihi eser operasyonu düzenledi. Jandarma ekiplerince takip edilen ve ismi açıklanmayan 4 şahsın, Bozkurt ve Abana ilçe merkezi ile merkez ilçe Eşen köyündeki adreslerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan aramada 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet eski eser niteliğinde kılıç, 1 adet alan tarama cihazı, 4 adet kırıcı ucu, 1 adet dedektör şarj cihazı, 1 adet zemin arama cihazı, 1 adet dedektör kılıfı, 24 adet tarihi eser fotoğrafları ve 1 adet 10 metre uzatma kablosu ele geçirilirken, 4 adet cep telefonu ile 1 adet bilgisayara da el konuldu. Jandarma ekipleri, 4 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.