Kastamonu'da tedbirsizlik yine can aldı: Halat koptu, inşaat platformunun altında kaldı

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TBMM Başkanı Şentop: Yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak olsa olsa ihanettir

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz hain darbe girişiminin temel sebebi Türkiye'nin dünyada söz söylemesini mümkün kılacak, mevcut küresel sistemin adaletsizliklerine itiraz edecek bir güç haline gelmeye başlamasıdır. Türkiye'yi zayıf düşürmeyi amaçlayan yabancı menşeli projelerin distribütörlüğünü yapmak ne siyasettir ne gazeteciliktir ne de entellektüellik veya akademisyenliktir. Bu, olsa olsa ihanettir." açıklamasında bulundu.