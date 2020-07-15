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15 Temmuz Darbe Girişimi
15 Temmuz Darbe Girişimi
KASTAMONU

Kastamonu'da tedbirsizlik yine can aldı: Halat koptu, inşaat platformunun altında kaldı

Kastamonu'da feci bir olay yaşandı. İsmailbey mahallesindeki lisenin inşaat halindeki spor salonunun çelik çatı platformu, montaj sırasında halatın kopması sonucu devrildi. Platform altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin öldü, Mustafa Taşkesen yaralandı.

Haber Merkezi DHA
Dev platformun altında kalan işçi kurtarılamadı.
Dev platformun altında kalan işçi kurtarılamadı.

Olay, sabah saatlerinde İsmailbey Mahallesinde bulunan Mustafa Kaya Anadolu Lisesi'ne ait inşaat halindeki spor salonunda meydana geldi. Kaba inşaatı tamamlanan 3 katlı spor salonunun çatı paltformunun montajı için çalışma başlatıldı. Tonlarca ağırlığındaki çelik platform, vinçle binaya çıkarıldı.

Yeni inşaat böyle çöktü!
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Yeni inşaat böyle çöktü!
2. katı yeni atılan inşaatın kalıpları bir anda çöküyor. O sırada inşaatın betonunu inceleyen adam ise kazadan kıl payı kurtuluyor. Nerede çekildiği bilinmeyen görüntüler sosyal medyada yayınlandı.
  • Platformun, vinç yardımıyla çatıya montajı sırasında halat koptu. Platformun devrilerek çökmesi sonucu altında kalan işçilerden Muzaffer Özşahin, olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Taşkesen yaralandı.

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Yetkililer inceleme başlattı

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Taşkesen, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen işçinin cesedi de itfaiyenin merdivenli aracıyla çatıdan indirilip, hastane morguna kaldırıldı. Vali Avni Çakır, iş kazasının meydana geldiği inşaatta inceleme yaptı.

İnşaat işçisi yürekleri ağza getirdi
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İnşaat işçisi yürekleri ağza getirdi
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir inşaatın 5. katında işçilerin tedbir almadan yaptıkları çalışma, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. İnşaatın 5. katında kalasların üzerinde hiçbir tedbir almadan çalışan ve tehlikeye aldırmadan adeta cambaz gibi yürüyen işçi yürekleri ağızlara getirdi.

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