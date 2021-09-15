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KASTAMONU

Kastamonu'daki selde görev yapan Boralar ve Kurtlar taburlarına teşekkür belgesi verildi

Kastamonu Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sırasında arama-kurtarma çalışmalarına katılan Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Özel Harekat Taburu'nda görevli 'Boralar' ve 'Kurtlar’' komando taburlarına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgeleri verildi.

Haber Merkezi DHA
Kastamonudaki selde görev yapan Boralar ve Kurtlar taburlarına teşekkür belgesi verildi
Kastamonu'daki selde görev yapan Boralar ve Kurtlar taburlarına teşekkür belgesi verildi.

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketi sırasında 1 ay süresince arama-kurtarma çalışmalarına katılan Tokat Jandarma Komutanlığı bünyesinde 'Boralar' ve Kurtlar’ olarak adlandırılan Özel Harekat Taburu'nda görevli 270 komanda ve 12 kurumdan katılan 80 kişiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından gönderilen teşekkür belgeleri verildi. Tokat Valisi Ozan Balcı, Cumhuriyet Meydanında düzenlenen törenle teşekkür belgelerini takdim etti.

ŞEREF MADALYASI

Sel felaketi sonrası Tokat olarak Bozkurt'ta görev aldıklarını belirten Vali Ozan Balcı, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu orada görev yapan arkadaşlarımıza teşekkür belgesi gönderdi. Biz de takdim ettik. Kendilerine şeref madalyası olur. Zor günde uzatılan el unutulmaz derler ya aslında bu bir görev ama aynı zamanda insani bir görevdir. Birlik, beraberlik duygusu ile biz hareket ediyoruz. Oradaki insanların acısını biz yüreğimizde hissediyoruz. Çorbada bir tuzumuz varsa, Tokat ekibi olarak insanların yaşamının kolaylaştırılması, zararların giderilmesi konusunda kendimizi mutlu arz ederiz. Ayrıca da insani bir vazifedir" dedi.

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