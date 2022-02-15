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YEREL GÜNDEM

Kastamonu'ya 2,5 yılda 400 milyon TL'lik yatırım

Üretken belediyecilik hedefiyle yola çıkan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, “Zorlu süreçten geçtik. Memleketimize olan sevgimiz ve büyük birlikteliğimiz sayesinde şehrimize öz kaynaklardan 183 milyon, bakanlıklarımız ile yürüttüğümüz projelerle birlikte 400 milyon TL’nin üzerinde yatırım yaptık” dedi.

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Kastamonuya 2,5 yılda 400 milyon TLlik yatırım
​Kastamonu'ya 2,5 yılda 400 milyon TL'lik yatırım

Kastamonu Belediyesi Covid-19 salgını sürecinde gelirleri önemli oranda azalmasına rağmen bir yandan geçmişten gelen borçlarını öderken bir yandan da yatırımlarına öz kaynaklarıyla devam ediyor. Kastamonu Belediye Başkanı Op. Dr. Rahmi Galip Vidinlioğlu, görev süresinde şehre öz kaynaklardan 183 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını bu süreçte devralınan borcun ise 30 milyon TL’nin üzerinde azalttıklarını söyledi. Ortak akıl ve şeffaflık ilkesiyle ilerlediklerine vurgu yapan Başkan Vidinlioğlu, 2019 yılını mali disiplin 2020 yılını ise yatırım yılı olarak hedeflediklerini ancak Covid-19 salgının planların değişmesine neden olduğunun altını çizdi.

Pandemi ile mücadeleyi ilk başlatan belediyeyiz

Türkiye’de salgınla mücadeleyi ilk başlatan belediye olduklarını dile getiren Başkan Vidinlioğlu, “Türkiye’de vaka 11 Mart’ta ortaya çıkmışken bizim pandemi ile mücadelemiz 25-26 Şubat’ta başlamıştı. Bu tarih itibariyle tüm okullar, camiler ve toplu bulunulan bölgeleri dezenfekte ettik. Pandemi ile mücadelede Kastamonu’yu diğer illerden farklı kılan bir nokta var. Bu süreçte şehrimiz çok ciddi göç aldı. Vaka sayılarında çok çok iyi durumdaydık. Tabii bunda aldığımız kararların çok büyük etkisi oldu. Salgın ile mücadele için çok ciddi bütçe ayırmak durumunda kaldık. Bu süreçte gelirlerimiz ciddi anlamda düştü. Çok zorlu bir süreçten geçtik” dedi.

Borcumuzu 30 milyon tl azalttık

Tüm kötü şartlara rağmen hizmete devam ettiklerini belirten Vidinlioğlu, “Belediyeyi totalde de yaklaşık 145 milyon TL borç ile devraldık. Buna rağmen iki buçuk yılın sonunda öz kaynaktan yaklaşık 183 milyon liralık yatırım harcaması yaptık. Bakanlıklarımız ile birlikte ortak yürüttüğümüz Atık Su Arıtma Tesisi, Millet Bahçesi, Dere Islah Çalışması, Sokak Sağlıklaştırma, Kentsel Dönüşüm ve devam eden başka projelerimiz var ve bunları da gözönüne aldığımızda şehre 400 milyon TL’nin üzerinde bir katkı sağladık. Yine bu süreçte devraldığımız borcu 30 milyon TL azalttık” diye konuştu.

200 Mİlyonluk atık su arıtma tesisi

Yüzde 85’i Avrupa Birliği fonlarından, yüzde 6’sı İklim, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, yüzde 9’unu da belediye tarafından karşılanacak olan Atık Su Arıtma Tesisi yaklaşık 200 milyonluk bir yatırımla hayata geçirilecek. Testlerin başladığı tesiste Mart ayı içinde teslimat yapılacak. Buraya gelen atık su 3 aşamalı bir arıtmadan geçecek. Elde edilen katı atıklar da burada çürütme tanklarında çürüdükten sonra bundan hem enerji elde edilmiş olacak hem de yaklaşık 1800 kalorilik katı atık toplanacak. Burada su arıtıldıktan sonra su tekrar geri verilecek.

Afet bölgesinde salgın hastalıkların önüne geçtik

Kastamonu’da meydana gelen yüz yılın en büyük sel afetinde 25 araç 150 personel ile görev aldı. Bozkurt ilçesi başta olmak üzere afetten etkilenen tüm ilçelerdeki vatandaşların yaralı sarıldı. Afet sonrası salgın hastalıkların önüne geçmek adına 8 ilaçlama aracıyla gece gündüz demeden gerekli ilaçlamaları yapan belediye, böylelikle afet bölgesinde salgın hastalık çıkmasını engelledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu çalışmalardan dolayı belediyeye teşekkür etti.

İhtiyaç sahipleri yalnız bırakılmadı

İhtiyaç sahibi vatandaşlar da unutulmuyor. Uygulamaya koyulan Sosyal Yardım Marketi, alınan dilekçe başvuru sayısı sonucunda 264 ihtiyaç sahibi vatandaşa her ay düzenli olarak gıda desteği sağlamakta. Bugüne kadar Sosyal Yardım Marketi’nden 5 bin 724 aileye destek sağlanırken, Kovid-19 salgını döneminde ihtiyaç sahibi 2 bin kişi ve ayrıca ihtiyaç sahibi 350 öğrenciye gıda yardımı yapıldı. Burada hayırseverlerin ciddi desteğini gören belediye, çok güzel bir köprü oluşturdu.

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