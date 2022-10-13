Gündem Katar Emiri Al Sani Türkiyeye geliyor
POLİTİKA

Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleşecek ziyaret kapsamında, yarın İstanbul'da Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı yapılacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Katar Emiri Al Sani Türkiyeye geliyor
Arşiv.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak.

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ziyaret kapsamında, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Sekizinci Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin katılımıyla yarın İstanbul'da yapılacak.

İlgili bakanların da bulunacağı Stratejik Komite Toplantısı'nda, Türkiye-Katar ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin derinleştirilerek geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, Türkiye'nin stratejik ortağı Katar'la ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Putin: Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz
DÜNYA
Putin: Katar yatırımlarından dolayı memnuniyet duyuyoruz

TSK Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilecek
DÜNYA
TSK Katar'daki Dünya Kupası'nda görevlendirilecek
Balık avındahayatının şokunu yaşadı

Balık avında
hayatının şokunu yaşadı

​Polis ekipleri olay yerine akın etti.
Fenerbahçenin 11i belli oldu

Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu

Sarı lacivertliler, Rum temsilcisi AEK Larnaka ile karşılaşacak.
Yalan habere geçit yok

​Sosyal medya düzenlemesindeki 29. madde Meclis Genel Kurulunda kabul edildi.

Liste yayımlandı.

​Başkan Aktaş ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

​Laboratuvarda üretilen beyin hücreleri bilgisayar oyunu oynadı.

'KN-12' envantere girdi

'KN-12' envantere girdi

​Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

​Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi başladı

Kâbus sürüyor: Yıllık bazda yüzde 8,2 oranında gerçekleşti

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.