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Gündem Katar kraliyet ailesi Bodrumda Uçaktan iki kamyon eşya indirildi
MUĞLA

Katar Emiri'nin ailesi iki kamyon eşya ile Bodrum'a geldi

Katar kraliyet ailesi Bodrum'da: Uçaktan iki kamyon eşya indirildi

Geçtiğimiz günlerde Katar Emiri'ne ait 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatın Bodrum'a demirlemesinin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi, kraliyete ait Jumbo jet ile Milas-Bodrum havalimanına iniş yaptı. Uçaktan 500 adet valizin yer aldığı iki kamyon eşya indirildi. Kraliyet ailesinin gelişinin ardından 8 koruma aracı, 9 vip minibüs de lüks yata yanaştı.

Haber Merkezi İHA
Katar Emiri'nin ailesi iki kamyon eşya ile Bodrum'a geldi
Katar Emiri'nin ailesi iki kamyon eşya ile Bodrum'a geldi

Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu.

Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.

“Katara” isimli milyon dolarlık lüks yat.

ÜST DÜZEY ÖNLEM

Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı. kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı.

Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı.
  • Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

Katar emirinin 300 milyon dolar değerindeki yüzer sarayı Bodrum’da
FOTOĞRAF 9
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirleyen, sahiplerinin ve kiralayan kişilerin mavi tura çıktığı her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar ilgi çekti. Güney Ege'nin gözde turizm merkezi Bodrum'un ünlü koylarında mega yat hareketliliği yaşanıyor.
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Katar Emiri Tamim bin Hamad al-Thani’nin yüzen sarayı “Al Lusail” Bodrum’a demir attı. Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirleyen yat, ihtişamıyla dikkatleri üzerine topladı.
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Yatın içerisinde emirin olup olmadığı ise bilinmezken, yat personelinin hummalı bir çalışma içerisinde olduğu görüldü. 28 Ağustos’ta yine Katar kraliyet ailesine ait olduğu bildirilen “Katara” isimli süper yat da, Bodrum’a demirlemişti.
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Katara önceki gün gemi yanaşma iskelesinden ayrılarak Bodrum açıklarında alargada demirledi.
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2017 yılında Almanya’nın Bremen kentinde inşa edilen 123 metre boyunda ve 23 metre genişliğindeki Al Lusail adlı yatın değerinin yaklaşık 300 milyon dolar olduğu belirtiliyor.
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36 kişiye kadar konaklama imkanı sunan süperyat, 56 mürettebat ile hizmet veriyor.
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Çelik gövde ve alüminyum üst yapıya sahip “Al Lusail”de spor salonu, asansör, yüzme havuzu, sinema, yüzme platformu, beach club, helikopter pisti, sualtı ışıkları, güzellik salonu gibi bölümler yer alıyor.
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Emirin yüzer sarayı Bodrum’da
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Emirin yüzer sarayı Bodrum’da
Katar emirinin 300 milyon dolar değerindeki yüzer sarayı Bodrum’da
Turizmin gözdesi Bodrum'un koylarına Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi dünyaca ünlü yıldızların da kullandığı ultra lüks seyahat yatları demir attı. Son olarak Katar Emirinin 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatı "Al Lusail" Bodrum'da.

180 PERSONELİYLE GELDİ

Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi. Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu. Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu.

8 KORUMA ARACI 9 VİP MİNİBÜS!

Kraliyet ailesinden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşlerinden biri olduğu 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum’un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi.

Havalimanına çok sayıda koruma aracı getirildi.

Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşinin aracı kendi kullanması ise dikkatlerden kaçmadı. Kraliyet ailesinin arkasından ise 8 koruma aracı, 9 vip minibüsde yata yanaştı. Yatın diyafonlarından hoş geldin sesleri yükselirken, sirenlerde hiç susmadı. Yata giren Al-Thani kardeşinin ilk işi ise bebeğini sevmek oldu. Uzun süre bebeği ile vakit geçiren Katar Emiri’nin kardeşi daha sonra yatın içerisine girerek televizyon izledi.

Katar kraliyet ailesine mensup ailenin Bodrum’da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.

Katar Emiri'nin ailesi iki kamyon eşya ile Bodrum'a geldi
FOTOĞRAF 20
Title
Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın kim için geldiği belli oldu.
Title
Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı. Gıda kamyonlarının biri gitti diğeri geldi
Title
Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.
Title
Katar kraliyet ailesi için Milas - Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı.
Title
kraliyet ailesine ait Jumbo jet ile gelen ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzargahında üst düzey önlem aldı.
Title
Polis ekiplerinin eskortluğun da yata geçen Al-Thani ailesi için denizde de sahil güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.
Title
Katar kraliyet ailesi yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşyada yata getirildi.
Title
Yaklaşık 2 saate özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri en çok dikkat çeken eşyalar oldu.
Title
Yüzen saraya tatil yapacak olan kraliyet ailesi için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.
Title
Kraliyet ailesinden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşlerinden biri olduğu 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum’un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi.
Title
Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşinin aracı kendi kullanması ise dikkatlerden kaçmadı.
Title
Kraliyet ailesinin arkasından ise 8 koruma aracı, 9 vip minibüsde yata yanaştı. Yatın diyafonlarından hoş geldin sesleri yükselirken, sirenlerde hiç susmadı.
Title
Yata giren Al-Thani kardeşinin ilk işi ise bebeğini sevmek oldu. Uzun süre bebeği ile vakit geçiren Katar Emiri’nin kardeşi daha sonra yatın içerisine girerek televizyon izledi.
Title
Katar kraliyet ailesine mensup ailenin Bodrum’da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Katar Emiri'nin ailesi iki kamyon eşya ile Bodrum'a geldi
Geçtiğimiz günlerde Katar Emiri'ne ait 300 milyon dolar değerindeki süper lüks yatın Bodrum'a demirlemesinin ardından Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin ailesi, kraliyete ait Jumbo jet ile Milas-Bodrum havalimanına iniş yaptı. Uçaktan 500 adet valizin yer aldığı iki kamyon eşya indirildi. Kraliyet ailesinin gelişinin ardından 8 koruma aracı, 9 vip minibüs de lüks yata yanaştı.


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