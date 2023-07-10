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Katar’la savunma ve enerjide iş birliği: Yılmaz ve Şimşek Katar Emiri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar ziyaretini değerlendirirdi. Bu ülke ile bugüne kadar 95 anlaşma imzalandığını hatırlatan Yılmaz, “Özellikle savunma sanayii ve enerjide iş birliğimizi derinleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

04:00 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Şeyh Hamed Al Sani.

Mehmet Şimşek, Cevdet Yılmaz, Şeyh Hamed Al Sani.

Katar’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi ve enerji alanlarında iş birliğini derinleştirmenin hedeflendiğini ifade etti. Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar ziyaretini değerlendirdi. Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 9. Toplantısı’nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını bildirdi.

BÖLGESEL İSTİKRARA KATKI SUNACAK

Katar ile yeni projelerin yanı sıra özellikle savunma sanayii ve enerji alanlarında iş birliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini belirten Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti: “İki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak çıkarlarımızın güçlendirilmesi adına atılan adımlar, gelecekte daha da olumlu sonuçlar doğuracaktır. Katar ile Türkiye arasındaki stratejik işbirliği, bölgesel istikrar ve ekonomik kalkınmaya katkı sağlamaya devam edecek.”



#Mehmet Şimşek
#Cevdet Yılmaz
#Katar
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