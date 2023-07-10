Katar’la savunma ve enerjide iş birliği: Yılmaz ve Şimşek Katar Emiri ile görüştü

Katar’ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanayi ve enerji alanlarında iş birliğini derinleştirmenin hedeflendiğini ifade etti. Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile gerçekleştirdikleri Katar ziyaretini değerlendirdi. Ziyaret kapsamında, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştüklerini kaydeden Yılmaz, verimli geçen ikili ve heyetler arası görüşmelerde, Türkiye-Katar ilişkileri ile ekonomik işbirliği imkanlarının ele alındığını ifade etti. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yılının kutlandığını hatırlatan Yılmaz, bu yıl içinde Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi’nin 9. Toplantısı’nı düzenlemeyi planladıklarını ve şimdiye kadar yapılan sekiz Yüksek Stratejik Komite toplantısında 95 anlaşmanın imzalandığını bildirdi.