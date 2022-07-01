Katarlı elçi Al Sani ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi sosyal medyada gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilmiyorum kim sufle etti ama bizi barıştırmak için çok gayret sarf ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali Camii'nden çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı.



Bir gazetecinin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması konusunda Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in, 'Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var.' sözlerini hatırlatması üzerine Erdoğan, 'Miçotakis sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim.



Ama birçok liderler, bilmiyorum kim sufle etmiştir ama bizi barıştırmak için çok gayret sarf ettiler. Dedik ki, 'şu anda böyle bir şey düşünmüyoruz.' Gelecekte şartlar neyi getirir, neyi götürür, buna göre bakar değerlendirmesini yaparız.' diye konuştu.