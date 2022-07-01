Katarlı elçi Al Sani ile görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'nun çelişkisi sosyal medyada gündem oldu

Katar karşıtı söylemleriyle bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed bin Nasır bin Jassim Al Sani'yi kabul etti. Kılıçdaroğlu ile Al Sani arasındaki görüşme, parti genel merkezinde gerçekleştirildi.
Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Al Sani ile genel merkezdeki makamında bir süre görüştüğü ifade edildi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Çeviköz'ün, iki isim arasındaki diyaloğu takip ederek notlar aldığı görüldü.
Büyükelçi Al Sani, ziyareti sırasında, Katar'da düzenlenecek 22'nci FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Kılıçdaroğlu’na futbol topu ve forma hediye etti.
KILIÇDAROĞLU'NUN KATAR ÇELİŞKİSİ GÜNDEM OLDU
Geçtiğimiz aylarda "Ülke Katar'a satıldı, Türkiye Kataristana döndü" şeklinde açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na "CHP Katar'a mı satıldı?" diye sordu. İşte o yorumlardan bazıları: