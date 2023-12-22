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Katil İsrail'in hesap günü yaklaşıyor: ABD'den kritik hamle geldi 5 devlet harekete geçti

Gazze'de 20 binden fazla insanı acımasızca katleden siyonist İsrail'e karşı tüm dünyada tepkiler giderek artıyor. Siyonist destekçisi ABD’de bir kuruluş Gazze'de 'insanlık ve savaş suçu' işleyen 40 İsrailli askerin adını UCM’ye verdi.

09:21 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 09:23 - 22/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
İsrail
İsrail

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 20 binden fazla Filistinliyi vahşice öldüren katil İsrail ordusu'nun işlediği savaş suçlarına yönelik harekete geçenlerin sayısı giderek artıyor. ABD merkezli "Arap Dünyası İçin Şimdi Demokrasi" (DAWN) adlı kuruluş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) 40 İsrailli komutanın isminin yer aldığı bir liste göndererek, bu kişilerin Gazze'ye yönelik saldırılar nedeniyle yargılanmasını talep etti. İsrailli 40 komutanın isimlerinin UCM Başsavcısı Kerim Han'a iletildiğine işaret edilen açıklamada bu kişilerin, Gazze'de sivillere yönelik ayrım gözetmeyen ve kasıtlı saldırılarda, açlığın silah olarak kullanılmasında, insani yardım girişinin engellenmesinde ve Gazze'nin abluka altına alınmasında ya doğrudan komuta sorumlusu olduğu ya da bu olaylarda işbirlikçi oldukları aktarıldı. Söz konusu 40 kişilik listenin başında ise 9 Ekim'de Gazze için "tam abluka" emrini veren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yer alıyor.







İncelenmesi istendi


Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Thomas Portes ise hükümetten, İsrail ordusunda faaliyet gösteren 4 bin 185 Fransız vatandaşı askerin, Filistin topraklarındaki savaş suçlarına ne denli karıştığının incelenmesini istedi. Söz konusu askerlerin savaş suçu işlediği takdirde Fransız adaletinin karşısına çıkarılmasını talep eden Portes, konuya ilişkin cumhuriyet savcılığına başvuracağını kaydetti.


5 devlet müracaat etti


İstanbul 2 No'lu Barosu, UCM ile Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne yaptıkları başvuruya ilişkin İstanbul Hâkimevi'nde basın ve istişare toplantısı düzenledi. Baro Başkanı Yasin Şamlı, yaptığı konuşmada, 3 klasörlük delille bu başvuruyu gerçekleştirdiklerini söyledi. Şamlı, şu ana kadar 5 devletin müracaat ettiğini ancak baro olarak yaptıklarının hem delilleri hem dilekçenin mahiyeti itibarıyla en önemli başvuru olduğunun kendilerine söylendiğini ifade etti.



#İsrail
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