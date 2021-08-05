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3. SAYFA SAMSUN

Katil kocadan tepki çeken ifade: Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim

Samsun'un Canik ilçesinde 18 yıllık eşi Ayşe Cenikli'yi (39) apartman girişinde tabanca ile öldüren, hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı bulunan tutuklu Bülent Cenikli (44), 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçundan açılan davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı. Kendini savunan Cenikli, "Planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Katil kocadan tepki çeken ifade: Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim
Ayşe vw Bülent Cenikli

Olay, 28 Nisan'da, Canik ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Art arda silah sesleri duyulan Akbalık Sokak’ta bir binanın girişinde yerde kanlar içinde yatan Ayşe Cenikli'yi fark eden komşuları durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Cenikli, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan eşi Bülent Cenikli ise Irmak Polis Merkezi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Cenikli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

KADIN SIĞINMA EVİNDE KALMIŞ

Bülent Cenikli hakkında 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek’ suçlamasıyla dava açıldı. Samsun 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Ayşe Cenikli’nin babası İsmail Şahin, kardeşi Zafer Şahin ve avukatları Cansu Muzaça katıldı. Ayşe Cenikli’nin, eşinden gördüğü şiddet nedeniyle daha önce kadın sığınma evinde kaldığı, psikolojik destek aldığı ve eşi Bülent Cenikli hakkında 9 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

DHA

‘ÖLDÜRME KASTIM YOKTU’

İlk kez hakim karşına çıkan Cenikli, savunmasını ağlayarak yaptı. Cenikli, “Planlayarak öldürmedim. Sürekli uzaklaştırma kararı aldırdığı için sinirlendim. Beni çok ezdiler. Eşim ve ailesi beni çok ezdi, benim kimsem yok, ailem yok. Eşim, ailesini arkasına alıp bana eziyet ettiler. Sebepsiz yere uzaklaştırma kararı alıyordu. Öldürme kastım yoktu olsaydı bir öncekinde de bunu uygulardım ama kesinlikle öyle bir şey düşünmedim” dedi.

  • Mahkeme heyeti, Bülent Cenikli’nin tutukluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 14 Ekim’e erteledi.

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Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu: Fatma’ya bir minibüs dolusu çeyiz
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Yeşilovacık Mahallesi’nde ikamet eden Fatma Tan’ın gözyaşları içerisinde yardım talebini duyan Tüm Restaurantlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Adana Şubesi ve Adanalı Kadınlar Topluluğu bir minibüs çeyiz getirerek Fatma Tan’ın yüzünü güldürdü.
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İnsanlara zor zamanlarında destek oldukları için mutlu olduklarını belirten TÜRES Adana Şubesi Başkanı Bilal Serttaş, “Ülkemizde yangınlar büyük ölçüde devam ederken, biz Adana yangınında zaten içerisindeydik. Adana ve Kozan yangınlarında oradaki çalışanlara yemek verdik. Görevimiz bittikten sonra buradaki yangın devam ediyordu. Fatma hanımın yardım çığlığını televizyonlardan gördüm. Bizde kayıtsız ve duyarsız kalmadık...
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Üyelerimiz ve Adanalı kadınlar olarak biz çeyizini düzmeye karar verdik. Dün buraya tespitte bulunmaya geldim. Fatma hanımla görüntülü görüştük. Çeyizlerini tek tek seçtik. Akşamdan hazırladık ve arabamıza yükledik. Böylelikle kızımızın yaralarını sarmış olduk. Şu anda buradayız çeyizi getirdik. Fatma hanıma çeyizini teslim ettik” dedi.
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Çok zor ve üzücü günler yaşadıklarını belirten Fatma Tan ise, “Bir nebze olsun şu an mutluyum. Beni yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederim. En ufak ayrıntısına kadar bütün çeyizim alındı. Çok teşekkür ediyorum” dedi.
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Adanalı Kadınlar Topluluğu adına Reşan Arlıer ise Fatma Tan’a bir ömür boyu mutluluklar diledi.
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Anne Eşe Fatma Tan, baba Yusuf Tan ve kardeşi Ayşegül Tan ise yardım yapan herkese teşekkür ettiler.
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Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma’ya bir minibüs dolusu çeyiz
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Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma’ya bir minibüs dolusu çeyiz
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Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma’ya bir minibüs dolusu çeyiz
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Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu... Fatma’ya bir minibüs dolusu çeyiz
Yangında evi ve çeyizi kül olmuştu: Fatma’ya bir minibüs dolusu çeyiz
Mersin'in Silifke ilçesinde düğün hazırlığı yaparken evi ve çeyizi orman yangınında kül olan Fatma Tan'a hayırseverler bir minibüs dolusu çeyiz getirip teslim etti.

Manavgat'a duygulandıran mektuplar
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Konya'nın Çomaklar köyünün çocukları da biriktirdiği bozuk paralarını kumbarasıyla birlikte Manavgatlı çocuklara gönderdi.
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Günde yaklaşık 300 gönüllünün başvuru yaparak görev aldığı 4 ayrı merkezde koliler ayrıştırılıyor.
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Serik Yukarı Kocayatak Mahallesi'nden Müzeyyen Elif Vural, Allah yardımcınız olsun. Bizim de başımıza geldi ama ne olursa olsun pes etmeyin ayakta durun. Savaşın sonuna kadar destekçinizim. Yardıma ihtiyacınız olursa haber verin diye yazdı.
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5 yaşındaki Neva Gül, Merhaba ben Neva Gül, 5 yaşındayım sizin için dua ediyorum diye yazarak yaptığı bir resmi gönderdi.
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Manavgat'a duygulandıran mektuplar
Manavgat'ta bugün 9'uncu gününe giren yangınlar devam ederken, bölgeye Türkiye'nin birçok ilinden yiyecek içecekten, giyeceğe ve çocuk ve bebekler için de oyuncağından bezine her türlü yardım gönderiliyor. Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturduğu Yardım Toplama Merkezi'ne gelen yardım kolilerinin içinden de onlarca mektup ve not çıkıyor.


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