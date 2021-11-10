CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, milletvekillerinin il gezileri sırasında vatandaşla yaptığı görüşmeleri anlattı.

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı bazı köylerde ve mezralarda elektriğin olmadığını vatandaşların milletvekillerine aktardığını iddia eden Kılıçdaroğlu, kendisinin de Erzincan’a giderek, kanaat önderleriyle görüşeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu’nun iddiaları ardından AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, açıklama yaptı. Karaman, Erzincan’da ve Tercan ilçesinde elektriksiz köy bulunmadığını belirtti. Karaman, şu değerlendirmede bulundu:

“ ‘Zifiri karanlıkta yaşıyorlar’ dediği Fındıklı köyünde iki yıl önce tesis yenilemeleri de yapılmıştır. Tercan ilçemizin 71 köyünde elektrik arzı ile ilgili bir problemin olmadığı gibi Valiliğimize ve Kaymakamlığımıza intikal eden elektrikle ile ilgili herhangi bir başvuru veya şikayet de bulunmuyor. Kılıçdaroğlu’nun peş peşe söylediği yalanlar artık ‘katmerli yalan’ oldu.

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Köylerimizle ilgili bırakın elektrik sorununu İl Özel İdaresi olarak kentte nerdeyse tüm köy yolları sıcak asfalt yapılmıştır. Bırakın köylümüze hizmeti götürmeyi besledikleri hayvanların bile kara yolundan güvenli geçişlerini sağlamak amacıyla Türkiye’de ilk kez yapılan ve örnek teşkil eden ‘Ekolojik üst geçit’ köprüsünü vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.”

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