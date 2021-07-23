Kavga eden oğlunu ayırmak istedi kalbinden bıçaklandı

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İzmir Karaburun'da peş peşe 47 sarsıntı sonrası tedirgin eden uyarı: Bölge 6.9'luk bir depreme gebe

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabaha karşı 4,2 büyüklüğünde depremin ardından 47 sarsıntı daha oldu. Jeofizik Yüksek Mühendisi, Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Bu bölge, yeniden toparlanarak 6.8- 6.9 büyüklüğünde bir deprem üretmeye gebe" dedi.