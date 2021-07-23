Gündem Kavga eden oğlunu ayırmak istedi kalbinden bıçaklandı
GAZİANTEP

Kavga eden oğlunu ayırmak istedi kalbinden bıçaklandı

Gaziantep’te Yusuf Deveci, araya girmek isterken oğlunun kavga ettiği iş arkadaşı Harun Ekinci tarafından kalbinden bıçaklanıp, öldürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kavga eden oğlunu ayırmak istedi kalbinden bıçaklandı
Yusuf Deveci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Dönercide çalışan Ali Osman Deveci (21) ile iş arkadaşı Harun Ekinci arasında çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayı duyup gelen Osman Deveci’nin babası Yusuf Deveci (49), araya girmek istedi.

Yusuf Deveci (49).
Yusuf Deveci (49).

  • Bu sırada Harun Ekinci, Deveci’yi kalbinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Deveci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yusuf Deveci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayın ardından kaçan Harun Ekici ise yakalanıp gözaltına alındı.

Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı
GÜNDEM
Yaşlı adamın ölümü evden gelen kokuyla ortaya çıktı

Mersin’de damat dehşeti: Kayınvalidesini benzinle yakıp izledi
GÜNDEM
Mersin’de damat dehşeti: Kayınvalidesini benzinle yakıp izledi

Özel harekat polisi eşini tabancayla öldürdü: 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı
GÜNDEM
Özel harekat polisi eşini tabancayla öldürdü: 'Ölmedi mi daha o' diye bağırdı

Abone Ol Google News
Cezası 80 bin TL

Cezası 80 bin TL

Nesli tükeniyor: Bu çiçeği koparan yandı.
Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Büyükşen çifti cinayetinde yeni gelişme

Cinayetin Afgan uyruklu şüphelisi tutuklandı.
Kaçan kurbanlığı ararken kaybolduktan sonra cesedi bulunan Onurun ölüm nedeni otopside belli olacak

Sel bölgesinde uyardı

Sel bölgesinde uyardı

'Ne olur bu yamaçlarda 5 kat 10 kat binalar yapmayın'

Ekipler arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de incelemelerde bulunacak.

Metrekareye 170 kilogram yağış düştü, 1 kişi kayboldu.

Kaçan kurbanlığın peşinden gidip kaybolan tıp öğrencisi Onur'un cansız bedenine ulaşıldı.

​'Pegasus' casus yazılımı kullanılarak dünya genelinde 50 binden fazla kişinin telefonu hedef alındı.

HDP ve paralelindeki bazı STK'lar ​'Kürt kimliğinin alındığını' öne sürerek çığırtkanlığa başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.