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Gündem Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi
MUĞLA

Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası töreninde çıkan kavgada gözaltına alınan, aralarında oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi, polisteki sorgularının ardından adliyeye götürüldü.

Haber Merkezi DHA
Kavgaya karışan Mustafa Üstündağ ve 5 kişi adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sularında, Yakaköy Mahallesi'nde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi.

İddialara göre Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Ralli Kupası'nın 1'inci Ayak Bodrum Rallisi'nin kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerine ihmal eleştirisinde bulundu.

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve yanındaki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darp edilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.

BİR TABANCA ELE GEÇİRİLDİ


Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da bulunduğu kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, olayda kullanılan 7.65 mm çapında bir tabanca da ele geçirildi.

ÜSTÜNDAĞ İFADE VERMEDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Mustafa Üstündağ'ın poliste ifade vermediği, ifadesini savcılıkta vereceğini söylediği öğrenildi.

HAKARET ETTİLER

Üstündağ'ın avukatına ise, "Yarışa katılan bir arkadaşımı bekliyordum. Yarış sonunda kendisine ulaşamadım. Yaşanan bu aksilik nedeniyle organizasyon yetkilileriyle tartışma yaşadık. O sırada tanımadığım kişiler otomobille gelerek bizlere hakarette bulundu. Arkadaşlarım müdahale etmek isteyince de hakaret ve küfürler devam edince kavga çıktı. Olay ile bir alakam yok bir anlık öfke ile yaşanan bir şey" dediği öğrenildi.

Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı: Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltında
GÜNDEM
Bodrum Rallisi'ndeki kavgada kan aktı: Ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ gözaltında

Ünlü oyuncu Üstündağ ralli yarışları sonrası heyetle kavga etti
OYNAT 00:59
Ünlü oyuncu Üstündağ ralli yarışları sonrası heyetle kavga etti
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, TOSFED Rallisi Kupa törenine oyuncu Mustafa Üstündağ'ın da karıştığı silahlı kavga gölge düşürdü. 1 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili aralarında sanatçı Üstündağ'ın da bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.


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