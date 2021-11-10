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İZMİR

Kavgayı ayırmak istedi pompalı tüfekle vuruldu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Dinç, pompalı tüfekle vurulması sonucu yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi İHA
Kavgayı ayırmak istedi pompalı tüfekle vuruldu
Nurettin Dinç

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan evli ve 2 çocuk babası Nurettin Dinç (63), pompalı tüfekle vurulması sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.30 sıralarında Cengizhan Mahallesi 1615/9 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

  • Kavgayı ayırmak isteyen Nurettin Dinç, ateşlenen pompalı tüfekle vurularak ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dinç’i alarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. 2 çocuk babası olan ve nakliyecilik yaparak geçimini sağlayan Dinç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nurettin Dinç’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

2 şüpheli firari

Olaya ilgili başlatılan soruşturma kapsamında olaya karıştığı iddia edilen V.S. ve E.C.A.’nın polis ekiplerince arandığı öğrenildi. Polis ekipleri pompalı tüfeği ateşleyen şüpheliyi tespit etmek için de çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Korkunç cinayet kamerada: Arkadaşını boğazından bıçakladı
FOTOĞRAF 14
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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa’da meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre İlhami Cıvak (60) ve Osman Ertaç T. (60) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle bir süre önce husumet oluştu.
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İkili dün akşam sokaktaki bir binanın içinde karşı karşıya geldi. Mesele hakkında konuşmaya başlayan ikiliden İlhami Cıvak ardından Osman Ertaç T.’yi kapıdan uğurladı.
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Osman Ertaç T. tam binanın kapısından çıkacağı esnada bıçağını çıkartarak Cıvak’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklamaya başladı. Yere düşen Cıvak’ı bıçaklamaya devam eden Osman Ertaç T., arkadaşını boğazından da bıçakladıktan sonra hızla koşarak kaçmaya başladı.
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Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.<br>
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Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı İlhami Cıvak’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan Cıvak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Olayla ilgili çalışma başlatan Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, binanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Cıvak’ı öldüren şüphelinin Osman Ertaç T. olduğu tespit edildi. Şahsı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Sarıyer polisi, binanın dışındaki kan izleri takip etmeye başladı. Şahsın yaralı halde 4 sokak yürüdüğünü belirleyen ekipler, kan izlerinin kıraathane önünde yoğunlaştığını gördü. Bunun üzerine içeriye giren polis ekipleri, şüpheli şahsı aradı ancak bulamadı.
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Devam eden çalışmalarda kan izlerinin bir sokağa gittiğini gören Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli bir evi dışarıdan incelemeye aldı. Ekipler, mutfak lavabosunda kan izlerini olduğunu tespit etti. Bunun üzerine içeriye baskın düzenleyen polis ekipleri, cinayet zanlısı Osman Ertaç T.’yi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Öte yandan evin sahibi C.G. isimli şahıs da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.<br>Emniyette cinayeti alacak-verecek meselesi nedeniyle işlediğini itiraf eden Osman Ertaç T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
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(Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı
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(Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı
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(Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı
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(Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı
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(Özel) İstanbul’da korkunç cinayet kamerada Arkadaşını boğazından bıçakladı
Korkunç cinayet kamerada: Arkadaşını boğazından bıçakladı
Sarıyer'de bir şahıs alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada arkadaşını boğazından bıçaklayarak öldürdü. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansırken, kan izlerini adım adım takip eden Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan saldırganı saklandığı evde kıskıvrak yakalandı.
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